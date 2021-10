00:05 | Out. 08, 2021

Terceiro episódio do reality culinário da Record TV irá passar nesta sexta, 8 de outubro (08/10). Saiba o que vai acontecer no programa de hoje, horário e onde assistir ao vivo

Nesta sexta-feira, 8 de outubro (08/10) vai ao ar o terceiro episódio do reality culinário Top Chef Brasil 2021. Na terceira temporada, 13 chefs profissionais seguem na disputa pelo prêmio de R$ 300 mil e o título de Top Chef Brasil. Os pratos serão avaliados pelos jurados e chefs Emmanuel Bassoleil e Felipe Bronze, além da crítica de gastronomia Ailin Aleixo.

No Teste de Fogo desta semana, os competidores deverão formar quatro trios. De cara, um chef ficará de fora e vai direto para o Desafio de Eliminação. Os participantes vão ter como desafio preparar uma deliciosa sobremesa, que terá o uso obrigatório de uma calda e um merengue. Os dois piores trios da noite vão encarar o temido Desafio de Eliminação, junto com o chef que não participou da prova. O poder da Faca de Ouro desta semana está sob poder da chefe Gab.

Sobre o assunto "Mentiras": Sasha rebate rumores de que teria brigado com Bruna Marquezine

Namoro da ex-BBB Lumena com a musicista Fernanda Maia chega ao fim

Verdades Secretas: horário e onde assistir ao vivo hoje, sexta, 8

A Fazenda 13: Mussunzinho é o segundo eliminado em roça com Dayane e Bil

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Desafio de Eliminação, os sete competidores terão que preparar um prato usando somente uma churrasqueira com apenas sete ingredientes. A prova terá uma participação especial do apresentador Rodrigo Bronze. Hoje, mais um participante irá para a casa.

Top Chef Brasil 2021: quem já saiu?

Primeiro eliminado: Felipe Salles

Segundo eliminado: Júlio César Cardoso



Top Chef Brasil 2021 hoje, 8: onde assistir ao vivo e horário

A terceira temporada do reality Top Chef Brasil estreou na última sexta-feira, 24 de setembro (24/09). Em busca do prêmio de R$ 300 mil e da titulação de top chef do País, os pratos serão avaliados pelos jurados e chefs Emmanuel Bassoleil e Felipe Bronze, além da crítica de gastronomia Ailin Aleixo.

O Top Chef Brasil 3 irá ao ar às sextas-feiras, logo após A Fazenda 13, a partir das 23 horas e 15 minutos (horário de Brasília), na TV Record. Para assistir a programação online é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora, o PlayPlus. Nele é possível acompanhar a transmissão ao vivo e online do reality show.

Tags