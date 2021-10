Por que Phoebe Waller-Bridge deixou a série de "Sr. & Sra. Smith"?

22:30 | Out. 05, 2021

A atriz e produtora Phoebe Waller-Bridge deixou a produção da série de televisão baseada no filme "Sr. & Sra. Smith" e sua personagem receberá uma nova intérprete. A britânica protagonizou "Fleabag", seriado de sucesso na Amazon Prime Video

A atriz e produtora Phoebe Waller-Bridge deixou a produção da série de televisão baseada no filme “Sr. & Sra. Smith”, segundo informou a revista Variety no início de setembro. A saída da artista foi motivada por diferenças criativas entre ela e Donald Glover, que também foi anunciado como co-protagonista e co-idealizador do projeto da Amazon Prime Video.

Phoebe deixou a série sem atritos com Glover e sua personagem receberá uma nova intérprete. Os dois carregam uma extensa lista de prêmios com séries de comédia. Phoebe escreveu e protagonizou “Fleabag”, enquanto Donald atua de forma multifuncional em “Atlanta”, ambas narrativas de comédia aclamadas pela crítica especializada. A dupla contracenou em “Han Solo: Uma História Star Wars”, de 2018.

Série de “Sr. & Sra. Smith”: relembre o filme

Em “Sr. & Sra. Smith”, lançado em 2008, as estrelas Angelina Jolie e Brad Pitt interpretam um casal que mantém o mesmo segredo: são assassinos de aluguel contratados por empresas rivais. A comédia de ação arrecadou mais de US$ 487 milhões em bilheterias no mundo inteiro.



Tags