K-pop: nasce primeiro filho de Bobby, integrante do Ikon

O filho de Bobby, integrante do grupo de k-pop Ikon, nasceu nesta segunda-feira, 27. As informações foram confirmadas pela YG Entertainment, empresa responsável pela banda sul-coreana.

O artista divulgou a situação em agosto, por meio de seu perfil oficial no Instagram. “Eu vou me casar com a pessoa que amo. Também vou me tornar pai em setembro. Estou feliz em ter um novo membro na minha família”, escreveu no texto.

Na época, ele ainda pediu desculpas aos fãs. “Peço desculpas para os fãs que podem ficar confusos com essa notícia. Eu deveria ter contado para vocês antes. Me desculpem por não ter falado antes, mas eu estava muito preocupado com isso”.

Na indústria do k-pop, não há muitos anúncios públicos sobre artistas que se casaram ou tiveram filhos. Entretanto, os fãs do Ikon receberam a notícia de maneira positiva nas redes sociais.

A YG Entertainment, inclusive, autorizou que o público enviasse presentes para o filho do rapper a partir do projeto “Chá de Bebê do Bobby”, com o objetivo de demonstrar apoio à nova família.



