A Fazenda 13: Mãe do Safadão declara apoio para Mileide Mihaile

Dona Bil, mãe do cantor Safadão e ex-sogra de Mileide Mihaile, declarou nas redes sociais que está torcendo pela antiga nora no reality show "A Fazenda 13"

Dona Bil, mãe do cantor Safadão, declarou que está torcendo por Mileide Mihaile no reality show “A Fazenda 13”. Ela, que é ex-sogra da influenciadora digital e já publicou críticas contra a antiga nora nas redes sociais, confirmou seu apoio por meio de seu perfil no Instagram.

Em resposta a um comentário na página “Beyoncé Destruidora”, escreveu: “a pessoa que estamos torcendo é a Mileide. Primeiro pelo meu neto. Segundo, porque ela merece”.

A situação ocorreu depois que a conta que aborda assuntos de celebridades desejou forças para que a influenciadora persistisse em meio às perseguições que estaria recebendo no programa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dona Bil e Mileide Mihaile já se envolveram em desavenças que se tornaram públicas nas redes sociais. Os problemas entre as duas envolviam, principalmente, a pensão que seria dada por Safadão para o filho Yhudy.



Sobre o assunto Ingressos para show de Whindersson Nunes em Manaus esgotam em menos de 1min

Xand Avião expulsa humorista Cremosinho de live; entenda o que aconteceu

The Masked Singer Brasil: veja entrevista com Sandra de Sá, o Girassol

Tags