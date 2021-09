Após anos em abrigo, gato idoso ganha festa de aniversário e é adotado

Jornal do Commercio

Os colaboradores do abrigo resolveram dar uma festa para Sammy assim que souberam que ele ia fazer aniversário. A festa foi filmada e viralizou

Um gato persa de 19 anos foi adotado após o vídeo da sua festa de aniversário, pedindo um novo lar para o felino, viralizar no TikTok. Sammy superou a expectativa de vida dos gatos persas, que é de 15 anos.

Até o vídeo se espalhar e conquistar o coração dos internautas, o gato vivia no abrigo Cincinnati Animal Care, nos Estados Unidos.

Os colaboradores do abrigo resolveram dar uma festa para Sammy assim que souberam que ele ia fazer aniversário, com direito a chapéu e decoração especial.Eles compartilharam imagens da comemoração do gatinho de terceira idade.

"Seu único desejo de aniversário é um novo lar onde ele possa descansar a cabeça e ser coberto de amor. Você pode abrir seu coração para este menino adorável e amoroso?" questionou o vídeo. Assista:

Logo após esse carinhoso pedido, o abrigo conseguiu realizar o desejo de Sammy. O Cincinnati Animal Care não divulgou o nome das novas donas, porém deixaram bem claro que o pet já estava a caminho da nova casa e sendo coberto de carinho.

“Essa é uma grande semana para Sammy! As pessoas que o adotaram na verdade já tinham entrado em contato conosco sobre ele antes de se tornar famoso na internet, e estavam esperando antes de abrirmos hoje. Ele está indo para casa e já foi mimado com um novo chapéu!”, informou a organização.

