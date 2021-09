Ingressos para show de Whindersson Nunes em Manaus esgotam em menos de 1min

O humorista piauiense Whindersson Nunes afirmou em suas redes sociais na manhã de hoje, quarta-feira, 22, que os ingressos para o show em Manaus se esgotaram em apenas 59 segundos após liberação para vendas. O espetáculo intitulado de "É de Mim Mesmo" será apresentado no Teatro Amazonas, em 3 de outubro deste ano.

De acordo com a produtora do show, MB eventos, a venda dos ingressos foi realizada por meio do site bilheteriadigital.com no valor de R$ 120 a inteira e R$ 60 a meia, mais R$ 12 de taxa. Informações sobre sessões extras ainda não foram divulgadas.

Whindersson participou da mobilização por oxigênio para Manaus

Whindersson ganhou o carisma dos manauaras em janeiro deste ano, durante uma crise de oxigênio na capital amazonense. Diante do colapso no sistema de saúde na pandemia da Covid-19, o comediante convocou outros artistas para uma campanha por oxigênio para o local. Famosos como Tirullipa, Tatá Werneck, Tierry, Wesley Safadão, Yuri Marçal, Alok, Jorge e Mateus e Simone, da dupla com Simaria, abraçaram a causa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Casais de famosos que terminaram em agosto: de Whindersson à Simaria

Whindersson Nunes anuncia lançamento de livro e fala sobre depressão

Whindersson Nunes e Luísa Sonza teriam se encontrado no Rio, diz colunista

Devido à mobilização, em agosto deste ano a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovou um Projeto de Lei número 224-2021 que concede o título de Cidadão do Amazonas ao comediante e youtuber Whindersson Nunes. O projeto é de autoria dos deputados Cabo Maciel, Tony Medeiros, Belarmino Lins e João Luiz, e teve parecer favorável da Comissão Especial e da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia (CCJ-Aleam).

Tags