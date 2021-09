FutCast #175 - Fortaleza na semifinal da Copa do Brasil | Ceará busca reação na Série A

O FutCast desta semana repercute a classificação inédita do Fortaleza para a semifinal da Copa do Brasil e o momento do Ceará no Campeonato Brasileiro. O Leão mostrou superioridade e bateu o São Paulo por 3 a 1 para avançar no torneio nacional. Já o Vovô perdeu por 2 a 0 para o Grêmio-RS na estreia do técnico Tiago Nunes e tenta reagir na Série A para quebrar a série de cinco jogos sem vencer.

Com apresentação de Thiago Minhoca e comentários de Gerson Barbosa e Afonso Ribeiro, o grupo analisa os principais fatos do futebol cearense no FutCast.

Ouça abaixo o episódio 175 completo:

