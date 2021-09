Diego Hypólito e Mariana Rios se apresentam no "Show dos Famosos"

O público do "Domingão com Huck" acompanha, neste domingo, 19, os três últimos competidores a estrearem no "Show dos Famosos": Diego Hypolito, Mariana Rios e Robson Nunes

O público do "Domingão com Huck" acompanha, neste domingo, 19, os três últimos competidores a estrearem no "Show dos Famosos": Diego Hypólito, Mariana Rios e Robson Nunes, integrantes do grupo C.

Para julgar as apresentações, ao lado de Preta Gil e Boninho, Luciano Huck convida a atriz Regina Casé, participação especial do quadro nesta semana. Júri e público precisam atribuir notas aos talentos, que homenageiam grandes nomes da música nacional e internacional.

Com as apresentações do grupo C, termina a primeira rodada da competição, que também conta com os participantes Fiuk, Gloria Groove e Margareth Menezes, do grupo A, e Thiago Arancam, Vitor Kley e Wanessa Camargo, do grupo B.



Ainda neste domingo, Luciano Huck conhece a história de Maria das Dores, de 76 anos, e Nalva, de 57, mãe e filha que não se veem há mais de 30 anos, desde que Nalva foi expulsa de casa pelo pai. Além de entender melhor os detalhes do afastamento e da trajetória de vida das duas, o apresentador promove o encontro entre elas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No "Quem quer ser um milionário?", o designer instrucional Claudio Villa, de 42 anos, testa seus conhecimentos em busca do prêmio de R$ 1 milhão.



O "Domingão com Huck" vai ao ar aos domingos, após o "Futebol". O programa tem apresentação de Luciano Huck, direção artística de Hélio Vargas e direção geral de Clarissa Lope.

Comunicação Globo

Tags