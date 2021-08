Após acidente, Travis Barker supera medo e agradece Kourtney Kardashian

O baterista Travis Barker estava há mais de uma década sem viajar de avião, após sobreviver a um acidente aéreo em 2008. Ele, porém, publicou uma foto para agradecer à namorada Kourtney Kardashian por conseguir superar o medo.

“Com você, tudo é possível”, disse na postagem. A imagem mostra os dois se beijando na frente de uma aeronave. Ela respondeu: “tudo e qualquer coisa com você”.

As irmãs da socialite também comentaram. “Eu vou chorar… o amor conquista tudo”, emocionou-se Khloe. Kim ainda disse: “os mais fofos”.

De acordo com informações divulgadas pelo portal britânico Daily Mail, os dois saíram da Califórnia para Cabo San Lucas, no México, para passar as férias com a matriarca da família Kardashian, Kris Jenner, e seu namorado, Corey Gamble.

Travis Barker, integrante da banda de rock Blink-182, não viajava de avião desde que enfrentou um grave acidente há 13 anos. Na época, quatro pessoas morreram, incluindo seu agente e seu segurança pessoal. A partir disso, começou a viajar de carro e, quando necessário cruzar oceanos, de navio.

Sobre o assunto Não traiu? Público reage à cena de Pyong e Antonela na cama do Ilha Record

Madonna compartilha fotografia rara com todos os filhos. Confira!

Terminou com Vitão? Marília Mendonça enxuga lágrimas de Luísa Sonza em post

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags