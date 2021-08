Terminou com Vitão? Marília Mendonça enxuga lágrimas de Luísa Sonza em post

O humorista Whindersson Nunes anunciou o término do seu relacionamento com Maria Lina nesta sexta, 13. O casal é mais um cujo namoro chegou ao fim, mas diferentemente de outros relacionamentos, os dois passaram por situações bem específicas. Veja o que se sabe até agora sobre o término do relacionamento de Whindersson com Maria.

Por que Whindersson Nunes e Maria Lina terminaram?

Ambos anunciaram o término em respectivos posts no seu Instagram. "Eu prometi que seria alguém e não consegui ser, sei dos meus milhares de defeitos, e a gente tem que saber a hora de retirar para não fazer mal a alguém”, escreveu o nordestino. Maria também compartilhou a mesma foto e anunciou o término do relacionamento. "Esperamos que vocês respeitem nossa decisão e, acima de tudo, não procurem um culpado". Os comentários das duas publicações nos perfis foram desativados.

Durante anúncio do término, o ex de Maria voltou a falar sobre o filho nascido em maio deste ano. "Eu e Maria vamos estar sempre ligados por um anjo que Deus deu, um anjo que veio para impactar de todas as formas e um dia também espero entender tudo isso, me reerguer, porque palhaço sem graça perde o emprego no circo".

Quando Whindersson Nunes e Maria Lina começaram a namorar?

Comentários deixados por Whindersson em fotos de Maria permeavam a internet desde meados de julho de 2020. Em novembro, o humorista anunciou que estava namorando com a estudante. O nordestino anunciou o relacionamento com Lina no início de novembro.

Em janeiro deste ano, Whindersson compartilhou que a namorada estava grávida. Em março, o casal fez um chá de revelação e descobriu que teriam, juntos, um menino. No mesmo dia, Whindersson pediu a namorada em casamento e se tornou noivo da futura engenheira.

Whindersson sempre falou sobre sua vontade de casar e ter filhos - motivo apontado para o término, inclusive, do relacionamento com a cantora Luísa Sonza. Enquanto o humorista tinha um foco mais tradicional, a artista tinha a prioridade de investir em sua carreira.

Quando nasceu o filho de Whindersson Nunes com Maria Lina?

Com pouco mais de cinco meses, o bebê do casal, João Miguel, nasceu prematuro. Dois dias depois, no dia 31 de maio, o bebê não resistiu e morreu ainda na UTI do hospital.

Abalados com o acontecimento, até hoje ambos compartilham a saudade da criança. O humorista escreveu uma música homenageando João e Maria tem em sua descrição na bio no Instagram a frase "Mamãe do anjo João Miguel".

Quando Whindersson Nunes terminou com Luísa Sonza?

Em abril de 2020, Whindersson e Luísa Sonza anunciaram a separação. Eles estavam casados desde 2018. "A gente teve uma vida linda como casal e arriscamos dizer que quase perfeita, tão perfeita a ponto de entendermos que existe um momento que é preciso parar pra não estragar o que foi realmente tão lindo".

Segundo ele, a decisão foi mútua e teve bastante conversa entre os dois, que definiram o término como "uma fase".

Qual foi a música que Luísa Sonza escreveu para o Whindersson Nunes?

A cantora Luísa Sonza anunciou seu novo álbum, DOCE 22, e trouxe suas visões de vida nas músicas. Após o lançamento, muitos internautas apontaram a música "penhasco" como uma canção sobre seu relacionamento com o humorista.

Clique aqui para ouvir a música ou veja no player abaixo

Whindersson Nunes e Luísa Sonza voltaram a namorar?

Não há informações que os ex-namorados voltaram a ter contatos após o término de Whindersson com Lina. Inclusive, em sua publicação no Instagram, o humorista pediu para que haters não atacassem a ex-namorada tal qual Luísa. A cantora de 22 anos também pediu o mesmo feito durante o início do relacionamento de Whindersson com Lina.

"Eu espero do fundo do meu coração, que você não ataque a Maria, eu nem vou dizer 'que ninguém ataque' porque o mal existe, e está por aí e não vai parar. Por isso digo “você” mesmo, pra pelo menos você me entender", referiu-se. "Do fundo do coração, recebam alguém com carinho por aqui pela internet, em vez de dizer que alguém chegou a algum lugar por alguém ou algo, e sim alguém que tem sonhos, que quer ajudar a família os amigos, mostrar a empatia q vocês tanto pedem quando alguém se mata por aqui".

Luísa Sonza terminou com Vitão?

Falta de interações nas redes sociais e deixaram uma pulga atrás da orelha de quem acompanha o casal Vitão e Luísa Sonza. Diversos internautas especularam sobre o término do relacionamento dos cantores e o nome dos dois artistas esteve entre os assuntos mais comentados do dia na tarde de hoje, 12. Entretanto, não há confirmação de algum término.

Recentemente, Luísa liberou o vídeo de "Mulher do Ano" no YouTube. Com participação de Vitão, os dois trocam beijos quentes em um carro. Mas o vídeo foi bloqueado horas depois na plataforma. A cantora desabafou nas redes sociais: "Acabaram de censurar e bloquear o lyric de mulher do ano no YouTube. Censurar o Bolsonaro que só fala bosta ninguém faz".

