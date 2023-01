OMS descarta impacto 'significativo' na Europa da onda de covid na China

O atual surto de casos de Covid-19 na China não deverá ter um impacto "significativo" na Europa, uma vez que as variantes que circulam no gigante asiático já estão presentes no Velho Continente - afirmou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta terça-feira, 10.

O aumento de casos na China "não deve ter um impacto significativo na situação epidemiológica da covid-19 na região europeia", disse o diretor regional da OMS, Hans Kluge, em uma entrevista coletiva on-line.

Nesse contexto, Kluge pediu aos países europeus que tomem medidas "proporcionais e não discriminatórias" em relação aos viajantes procedentes da China.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Vacina anual contra Covid é ideal para proteger grupos de risco, diz secretária da Saúde

Covid-19: Fortaleza tem baixa transmissão e circulação viral limitada

Números oficiais da China não refletem realidade de surto de covid, diz OMS

Covid-19: quase 69 milhões estão com a dose de reforço atrasada

Tags