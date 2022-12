Covid Fortaleza: taxa de positividade de casos chega a 11%

A situação da Covid-19 em Fortaleza é de queda há três semanas. A taxa de positividade de casos atingiu 11%. A média móvel atual de casos atual é de 22, o que representa queda de 89% em relação ao que foi registrado duas semanas atrás: 192,9. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) publicado nesta terça-feira, 20.



Entre os dias 13 e 19 de dezembro, das 688 amostras (RT-PCR) de residentes de Fortaleza analisadas pelos laboratórios da rede pública, 76 deram resultado positivo. Neste período, preliminarmente, nenhuma morte foi confirmada.

Foram confirmados três óbitos ocorridos no fim de novembro e um óbito em dezembro. Os quatro pacientes tinham mais de 65 anos e eram portadores de comorbidades.

"Houve novamente queda significativa do número de casos e da positividade das amostras nas duas últimas semanas", concluiu o acompanhamento. Análise permite "afirmar que o pico desta quinta onda epidêmica ocorreu na transição entre novembro e dezembro de 2022".

"Embora as duas sublinhagens da ômicron (BQ.1; BE.9) circulantes tenham alta transmissibilidade (escape vacinal), não há evidência de que produzam casos mais graves", informa a secretaria.

A pasta garante que "a vigilância genômica deve continuar sendo realizada para monitoramento da situação atual e detecção oportuna de novas variantes". O uso de máscaras no transporte público, em demais ambientes fechados e de aglomeração, ainda é fortemente recomendado no atual cenário epidemiológico, na avaliação da SMS.

"Aumento da cobertura vacinal com esquema completo em todas as faixas etárias é, junto com a adoção de medidas não farmacológicas pelos grupos mais vulneráveis, a estratégia crucial de prevenção e controle da doença", aponta.

