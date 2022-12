Covid-19: Pfizer para crianças de 5 a 11 anos e Coronavac estão esgotadas em Fortaleza

Em cenário de circulação moderada do coronavírus, Fortaleza está sem estoque da vacina Pfizer pediátrica, voltada para crianças de 5 a 11 anos. O imunizante CoronaVac, que contempla crianças de 3 e 4 anos e adultos, também encontra-se com estoque zerado. A informação foi divulgada pela Prefeitura na manhã desta segunda-feira, 19.

O Município afirma que "aguarda novo lote a ser enviado pelos órgãos competentes".

Conforme o Vacinômetro da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), atualizado na sexta-feira, 16, a última vez que o Ceará recebeu um lote da Pfizer pediátrica foi em 9 de agosto. Na ocasião, chegaram 100 mil doses do imunizante.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o lote mais recente da Coronavac é de 21 de novembro, quando chegaram 40.870 doses do imunizante fabricado pelo laboratório Sinovac.

No último dia 9, a governadora Izolda Cela informou em suas redes sociais que o Ceará está solicitando ao Ministério da Saúde mais doses de vacinas contra a Covid-19, em especial para as crianças acima dos 3 anos.

A SMS informa ainda que desde o dia 1º de dezembro, a vacinação contra Covid-19 não está mais disponível no drive do Centro de Eventos. Os locais e imunizantes continuam sendo divulgados diariamente no site da Prefeitura (fortaleza.ce.gov.br).

Tags