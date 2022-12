Covid-19: 2ª dose para crianças de até dois anos de idade começa a ser aplicada em Fortaleza

Passado um mês desde o início da imunização de bebês contra a Covid-19, Fortaleza começa a disponibilizar a segunda dose da vacina da Pfizer para as crianças de idades entre seis meses e três anos incompletos. A aplicação acontece a partir desta segunda-feira, 19, no Shopping Iguatemi, das 9h às 17h.

Para receber o imunizante, não é necessário agendamento prévio. As crianças devem estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis, portando os documentos de identidade e o cartão de vacinação.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) afirma que também realizará busca ativa "nos territórios mais vulneráveis para aplicação domiciliar".

"Temos em torno de 93 mil crianças nesse público-alvo; entretanto, só recebemos doses para contemplar 3.250 crianças. Por isso, a vacinação começou voltada para as crianças com comorbidade", explica a titular da SMS, Ana Estela Leite. "Como tivemos uma baixíssima procura e quando o frasco é aberto todas as dez doses precisam ser aplicadas em até 12 horas, ampliamos para o público geral nessa idade", contextualiza.

Até o momento, 2.534 crianças nessa faixa etária foram vacinadas com a primeira dose. Para a primeira semana de aplicação da segunda dose, a expectativa da pasta é imunizar 700 crianças. Conforme a secretária essas são as crianças que se vacinaram entre 19 e 25 de novembro e agora completam o prazo para a segunda dose.

Com o objetivo minimizar a perda de vacinas, a pasta terá somente o Shopping Iguatemi como ponto de vacinação para as crianças de seis meses a dois anos. "Sabemos que alguma famílias poderão ter dificuldades de ir até lá. Por isso, todos os postos de saúde têm a lista das crianças da sua região que receberam a primeira dose e as equipes entrarão em contato com as famílias", expõe a secretária sobre a busca ativa.

Vacina Pfizer Baby contra a Covid-19

O público de seis meses a dois anos, 11 meses e 29 dias segue um esquema de vacinação em três doses com a vacina Pfizer Baby. As duas primeiras devem ser aplicadas no intervalo de quatro semanas e a terceira deve ser recebida dois meses após a segunda.

O uso da vacina nessa faixa etária foi aprovado no fim de outubro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O imunizante pode ser aplicado simultaneamente com as demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação.

Fortaleza recebeu 3.250 doses da vacina Pfizer Baby para a primeira dose dessas crianças contra a Covid-19. Para a segunda dose e para a terceira dose, conforme a SMS, os lotes recebidos terão o mesmo quantitativo.

Doses remanescentes ainda estão disponível para comtemplar algumas crianças de seis meses a dois anos com sua primeira injeção contra o coronavírus. Os pais e responsáveis devem buscar o ponto de vacinação ou os postos de saúde.

Cenário epidemiológico

Conforme o boletim epidemiológico mais recente, entre os dias 6 e 12 de dezembro de 2022, a positividade dos testes RT-PCR em Fortaleza, analisados pelos laboratórios da rede pública, foi de 20%. Foram 166 amostras positivas de um total de 829 exames realizados. Neste mesmo período, nenhum óbito foi confirmado em decorrência da Covid-19.

Os últimos óbitos confirmados na Capital foram nos dias 22 e 30 de novembro, interrompendo um período de 102 dias sem registro de mortes por Covid-19.

