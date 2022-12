Covid: Fortaleza registra 120 novos casos por dia em média

Cerca de 120 novos casos de Covid-19 são diagnosticados por dia, em média, em Fortaleza. A taxa de positividade chegou a 31,2% na última semana. Foram 475 exames positivos em relação aos 1.519 testes realizados. Os dados são do boletim epidemiológico publicado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) nesta terça-feira, 29.

A positividade se refere às amostras (RT-PCR) de residentes de Fortaleza colhidas entre os dias 22 e 28 de novembro de 2022, analisadas pelos laboratórios da rede pública.

Embora o cenário seja de circulação viral elevada, o monitoramento já registra menor velocidade de crescimento. Houve desaceleração do crescimento da positividade de amostras nas duas últimas semanas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não se pode afirmar, no entanto, que nos aproximamos da estabilidade que antecede a queda, ou se houve um aumento importante do número de amostras processadas, caracterizando maior sensibilidade do sistema de vigilância", detalha o boletim.

Novas subvariantes do coronavírus

Segundo a análise da pasta, o principal fator associado ao aumento de casos neste novo ciclo é a introdução e posterior dominância da sublinhagem da Ômicron BQ.1. "Embora esta variante tenha alta transmissibilidade, não há evidência de que produza casos mais graves", pondera.

Na última sexta-feira, 25, a vigilância genômica do Estado confirmou a introdução de outra sublinhagem da variante Ômicron (BE.9) com três amostras confirmadas.

"Faz-se necessário monitoramento rigoroso do comportamento de disseminação de ambas as sublinhagens da Ômicron (BQ.1; BE.9) identificadas no Município", avalia.

Mais de 100 dias sem mortes por Covid

Há 107 dias não há registro preliminar de óbito confirmado por Covid-19 em Fortaleza. A última morte em decorrência da doença foi registrada no dia 13 de agosto. "Novo crescimento de casos iniciado em fins de outubro não impactou até o momento a mortalidade", constata o boletim.

Documento aponta que o último trimestre incompleto foi o menos letal da pandemia. Entre setembro e novembro não houve registro de óbitos.

"Aumento da cobertura vacinal com esquema completo em todas as faixas etárias é, junto com a adoção de medidas não farmacológicas pelos grupos mais vulneráveis, a estratégia crucial de prevenção e controle da doença", aponta a secretaria.

Atendimentos aumentam

O número de atendimentos por síndrome gripal em Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de Fortaleza aumentou 96,5% entre os meses de outubro e novembro de 2022. De 5.921 atendimentos, as 12 UPAs monitoradas no IntegraSUS, plataforma da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), passaram a registrar 11.831.

Sobre o assunto Atendimentos por síndrome gripal nas UPAs de Fortaleza quase dobram desde outubro

Covid-19: 1º lote de vacinas bivalentes deve chegar ao Brasil em dezembro

Covid cresce 700% em duas semanas no Ceará e avança em quase todo o Estado

Tags