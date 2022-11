Covid-19: 1º lote de vacinas bivalentes deve chegar ao Brasil em dezembro

As vacinas bivalentes são chamadas desta forma por ofereceram uma proteção contra a cepa original do coronavírus, além de serem consideradas um reforço contra as subvariantes da Ômicron

O primeiro lote de vacinas bivalentes da Pfizer contra a Covid-19 deve chegar ao Brasil no início de dezembro, conforme informações do Ministério da Saúde (MS) divulgadas nesta sexta-feira, 25. O quantitativo de doses da primeira entrega será divulgado nos próximos dias.

As vacinas bivalentes são chamadas desta forma por ofereceram uma proteção contra a cepa original do coronavírus, além de serem consideradas um reforço contra as subvariantes da Ômicron.

De acordo com a decisão da Anvisa, as vacinas bivalentes podem ser aplicadas no Brasil como dose de reforço na população acima de 12 anos. Identificados por tampa na cor cinza, cada frasco terá seis doses, e a vacina não deve ser diluída.

Os imunizantes aprovados são a bivalente BA.1, que protege contra a cepa original e também contra a subvariante ômicron BA.1; e a bivalente BA.4/BA.5, que protege contra a cepa original e também contra as subvariantes ômicron BA.4/BA.5.



O Ministério da Saúde estava em negociação para trazer o primeiro lote das vacinas bivalentes contra a Covid-19 há, pelo menos, dois meses. Apesar da novidade, o órgão reforça que os brasileiros precisam tomar as doses de reforço para uma efetiva proteção, tendo em vista que mais de 77 milhões de pessoas não compareceram aos postos de vacinação para completar o esquema vacinal.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou ainda o uso de duas novas vacinas da fabricante para dose de reforço para a população acima de 18 anos, na última terça-feira, 22.

Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, "é importante ressaltar que o Ministério da Saúde possui acordo com a farmacêutica Pfizer, assinado ainda em novembro de 2021, que contempla a entrega de todas as vacinas disponíveis e aprovadas pela Anvisa".



