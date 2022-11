Covid: Fortaleza recebe novo lote de Coronavac infantil após desabastecimento

Fortaleza estava há dois dias sem vacinar crianças de três e quatro anos com a primeira dose e demais crianças com a segunda dose

Fortaleza recebeu, nesta quarta-feira, 23, 3.180 doses da Coronavac infantil, destinadas à aplicação de crianças de três e quatro anos. O estoque do imunizante na Capital estava zerado há dois dias. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), não houve impacto no avanço da vacinação.

As doses recebidas serão distribuídas nos pontos de vacinação divulgados na programação de amanhã, 24. Segundo a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), um lote de 40.870 doses do laboratório Sinovac/Butantan para o público infantil (3 e 4 anos) foi recebido nessa terça-feira, 22, e começou a ser distribuído nesta quarta, 23.

A pasta explica que realiza a distribuição de doses de vacinas contra a Covid-19 semanalmente aos 184 municípios, conforme os envios do Ministério da Saúde (MS) ao Estado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Do total de doses recebidas, 11.600 vacinas são para primeira dose (D1) e o mesmo quantitativo foi reservado para a segunda dose (D2) do público. A Sesa detalha que Fortaleza recebeu 3.180 doses destinadas para D1, "conforme disponibilidade e cálculo do percentual proporcional à estimativa populacional dos municípios".

"Além disso, o Estado iniciou a distribuição de 19.020 doses para D2, conforme solicitado por alguns municípios que identificaram crianças para completar o esquema primário de vacinação", acrescentou a pasta.

Vacinação de bebês é ampliada

A vacinação de bebês de seis meses a crianças de menos de três anos foi ampliada para contemplar os sem comorbidades. Deste o último sábado, 18, a Prefeitura de Fortaleza aplica a Pfizer baby em crianças desta faixa etária com comorbidades.

Conforme a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a procura para este público foi baixa. A secretária da Saúde, Ana Estela Leite, explica que "a estratégia inicial era aplicar nas crianças sem comorbidades as vacinas remanescentes, mas com a baixa procura e o prazo de utilização dos imunizantes ser de 12 horas após a diluição, estamos tendo perdas significativas".

O Município recebeu 3.250 doses da vacina Pfizer Baby para aplicação da primeira dose. Já foram perdidas 50 doses. Segundo balanço da pasta municipal, 200 doses foram aplicadas, sendo 39 doses em crianças com comorbidades e 161 doses em crianças sem comorbidades.

Tags