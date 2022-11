Covid Fortaleza: média de casos aumenta 8 vezes em duas semanas

O cenário atual é de circulação viral moderada com tendência de altana avaliação da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Fortaleza

A média móvel atual de casos de Covid-19 (62,4) foi oito vezes maior do que a registrada duas semanas atrás (7,1). O cenário atual é de "circulação viral moderada com tendência de alta", conforme boletim epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) publicado nesta sexta-feira, 18.

O aumento "súbito" de confirmações da infecção é, provavelmente, resultado da introdução e posterior dominância da sublinhagem BQ.1 da ômicron na Capital. A secretaria ressalta, que, embora esta variante tenha alta transmissibilidade, não há evidência de que produza casos mais graves.

A pasta recomenda "fortemente" o uso de máscaras no transporte público, em demais ambientes fechados e de aglomeração.

Entre os dias 11 e 17 de novembro, a positividade das amostras (RT-PCR) de residentes de Fortaleza, analisadas pelos laboratórios da rede pública, foi de 15,7% (116/737). Taxa é três vezes maior que a registrada no último boletim epidemiológico, cuja taxa foi de 5% (22/435).

Apesar do recrudescimento de casos, há mais de três meses (95 dias) não há registro de óbito confirmado por covid-19 na Capital.

"Aumento da cobertura vacinal com esquema completo em todas as faixas etárias é, junto com a adoção de medidas não farmacológicas pelos grupos mais vulneráveis, a estratégia crucial de prevenção e controle da doença", aponta a secretaria.

