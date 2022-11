Covid: 63.277 receberam 4ª dose nas últimas duas semanas no Ceará

Após o alerta em relação à introdução da BQ.1 no Brasil, subvariante da Covid-19, a procura pela primeira e segunda dose de reforço contra a infecção tem aumentado no Ceará. Entre os dias 30 de outubro e 13 de novembro, 63.277 pessoas receberam quarta dose no Ceará. A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) "tem constatado um aumento no quantitativo de solicitações para doses de reforço das vacinas covid-19, desde 7 de novembro de 2022".

A BQ.1, que é uma subvariante da ômicron, foi confirmada oficialmente no Ceará na sexta-feira, 11, quando 11 casos foram identificados — quatro pelo Lacen e sete pela Fiocruz Ceará. Sendo dez em Fortaleza e um no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A cobertura vacinal da dose de reforço está em 68,4% da população apta. No caso da segunda dose de reforço, a cobertura é de 58,9%, conforme o monitoramento diário de doses aplicadas da Sesa, no último domingo, 13.

Percebe-se um aumento da cobertura vacinal quando os números são comparados aos dados do dia 30 de outubro, quando a cobertura vacinal correspondia a 68,0% e 56,9%, respectivamente.

"A Sesa concentra esforços junto aos municípios para aumento do percentual de aplicação das duas doses de reforço da vacina contra a Covid-19", informou a parta em resposta ao O POVO.

A secretaria informou ainda que, até o momento, não há comunicação do Ministério da Saúde (MS), por meio do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO), "sobre o envio e a recomendação da terceira dose de reforço (5ª dose) da vacina contra a Covid-19 no Estado".

