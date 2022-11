Covid-19: Nova subvariante tem capacidade de escapar facilmente dos anticorpos das vacinas

A nova subvariante BQ.1 da ômicron da Covid-19 "tem capacidade de escapar mais facilmente dos anticorpos gerados pelas vacinas e por infecções anteriores da população". A informação foi dita pelo diretor da Sociedade Cearense de Infectologia (SCI), Guilherme Henn, em entrevista à rádio CBN Cariri nesta sexta-feira, 11.

De acordo com o especialista, o mundo vive um alerta para uma nova onda da Covid-19 após aumento de números de casos da doença relacionados a nova subvariante. “A gente tem acompanhado os números com um pouco de preocupação, embora não com ansiedade ainda”, disse.

Ainda segundo Guilherme, o que tranquiliza, “em uma primeira análise, é que, aparentemente, assim como aconteceu com outras variantes, as pessoas que estejam completamente vacinadas contra a doença não devem ter formas graves da doença”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, pessoas com ciclo vacinal incompleto, ou seja, com apenas uma ou três doses das vacinas, devem estar atentas. “O perigo reside nas populações mais vulneráveis, como idosos e crianças pequenas e pessoas com comorbidades e das pessoas que não têm o esquema vacinal completo”, informou o diretor da SCI.

A orientação, neste momento, segundo o especialista, é ter tranquilidade, mas reforçar a vacinação contra a doença, principalmente para quem ainda não completou o esquema vacinal com as quatro doses.

Além disso, o diretor da SCI orienta retomar o uso de máscaras naquelas situações em que a pessoa estiver com sintomas ou que participe de algum tipo de aglomeração ou se for do grupo de pessoas vulneráveis.

De acordo com Guilherme, o primeiro caso de óbito relacionado a nova subvariante aconteceu nessa semana e as pessoas devem ficar atentas que a pandemia ainda não acabou.

“As pessoas têm a impressão de que a pandemia acabou e que a Covid foi embora e que ela não representa mais risco. É importante que as pessoas tomem consciência de que a pandemia não acabou e que estamos vivendo um momento de recrudescência da doença e que a melhor forma da gente alcançar nossa proteção é com a vacina”, pontuou.

Casos no Ceará

Nesta sexta-feira, 11, foram confirmados 11 casos da subvariante BQ.1 da Covid-19 no Ceará por sequenciamento genômico. São dez em Fortaleza e um no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

No início da tarde desta sexta-feira, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) já havia confirmado quatro casos diagnosticados pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen). Segundo a pasta, posteriormente, mais sete casos foram confirmados pela Fiocruz Ceará.

A pasta orienta a população a completar seus esquemas vacinais contra a Covid-19, com doses de reforço, conforme faixa etária. Diante de sintomas, a orientação da secretaria é fazer o uso de máscara e buscar uma unidade de saúde municipal para realizar a testagem.

Se o paciente tiver confirmação da doença, ele deve cumprir isolamento pelo período de sete dias, a contar do primeiro dia dos sintomas, ou até o quinto dia, após exame com resultado negativo.

Sobre o assunto Covid-19: infectologistas defendem volta das máscaras e mais vacinação

Ceará: sobe para 11 o número de casos da nova subvariante BQ.1 da Covid-19

Mais de 69 milhões não tomaram 1ª dose de reforço contra covid-19

Tags