Quase 70 milhões de brasileiros ainda não completaram o esquema vacinal contra Covid

Mesmo com doses disponíveis nos postos de saúde, mais de 69 milhões de brasileiros ainda não retornaram às unidades de saúde para tomar a primeira dose de reforço do imunizante contra o novo coronavírus.

Segundo o Programa Nacional de Imunização, além dos quase 70 milhões que não tomaram a primeira dose, mais de 32 milhões de pessoas poderiam ter completado o esquema vacinal com as duas doses de reforço, mas ainda não se vacinaram.

O Ministério da Saúde relembra que é importante tomar todas as doses do imunizante para se proteger da doença. Estudos comprovam que manter o calendário vacinal atualizado aumenta em cinco vezes a proteção contra casos graves e óbitos pelo vírus.

As recomendações da pasta são feitas a partir de estudos que mostram a imunogenicidade após a aplicação das doses de reforço heterólogas foi adequada e superior a esquemas sem doses de reforço.

Para atualizar as doses da vacina contra o coronavírus, basta procurar os postos com doses disponíveis e apresentar o documento original com foto, o CPF e o cartão do SUS. Os imunizantes estão disponíveis em mais de 38 mil postos de vacinação em todo Brasil.



