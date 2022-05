Vacinação em Fortaleza: confira lista de agendados para esta segunda-feira (16/05)

Fortaleza prossegue com a aplicação da vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira, 16. Idosos, população geral e crianças podem se dirigir aos principais pontos de aplicação para tomar a quarta, terceira e segunda dose respectivamente.

A Prefeitura de Fortaleza divulgou novas listas de agendados para receber o imunizante, com agendamentos para esta segunda. O atendimento ocorre mediante a capacidade diária máxima de cada centro de vacinação.

Veja a lista de agendados para esta segunda-feira (16/05):



Para receber a dose, a população deve apresentar os documentos originais: identidade (com foto), CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovante de residência atualizado. No caso de segunda dose, levar também o cartão de vacinação. Os adolescentes que não possuem RG poderão levar a certidão de nascimento junto a um documento com foto, que pode ser o bilhete único ou a carteira estudantil.

Imunossuprimidos devem levar a documentação que comprove a condição de saúde. Crianças devem portar o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) e documento oficial de identificação, que pode ser uma das opções a seguir: certidão de nascimento, carteira de identidade ou passaporte. Também será necessário apresentar comprovante de residência atualizado e um documento original com foto do responsável pela criança no momento da aplicação.

Mais de 20 milhões de doses aplicadas

Nessa quinta-feira, 12, o Ceará alcançou o número de 20.008.760 doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas. "Seguimos entre os primeiros estados do país em vacinação, e precisamos avançar ainda mais na dose de reforço", escreveu a governadora Izolda Cela (PDT) em suas redes sociais.

O Ceará alcançou hoje mais um número expressivo de doses de vacinas aplicadas contra a Covid: 20.008.760. Seguimos entre os primeiros estados do país em vacinação, e precisamos avançar ainda mais na dose de reforço. (cont) pic.twitter.com/0HvKD5A2ZJ — Izolda Cela (@IzoldaCelaCe) May 12, 2022

