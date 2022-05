Renato Roseno testa positivo para covid-19 e desmarca agendas

Parlamentar está bem e já conta com as três doses da vacina contra covid

O deputado estadual Renato Roseno (Psol) testou positivo para Covid-19, nesta sexta-feira, 13. Conforme informações da assessoria, o parlamentar está bem e “pelo fato de ter completado o ciclo vacinal com todas as doses recomendadas segue apenas com sintomas leves”.

Outros políticos como o pré-candidato a presidente da República Ciro Gomes (PDT) e o ex-governador do Ceará Camilo Santana (PT), também contraíram o vírus nos últimos dias.

"Infelizmente testei positivo para a Covid. Os sintomas estão leves e, se Deus quiser, breve estarei recuperado. Sou forçado a suspender atividades de campanha". Escreveu Ciro nas redes sociais. Assim como Roseno, ele também está imunizado com as três doses da vacina contra a Covid.

Já Camilo Santana, testou positivo para o vírus pela segunda vez. Ele que deve concorrer ao Senado este ano, informou que fez o teste ao sentir dor de garganta. "Informo aos meus irmãos e irmãs cearenses que testei positivo para Covid. Resolvi fazer o teste após sentir um pouco a garganta. Graças ao fato de já ter tomado as três doses da vacina, estou apenas com sintomas leves. Permanecerei isolado nos próximos dias me recuperando", escreveu nas redes.



