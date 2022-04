Sarto: Fortaleza está perto de flexibilizar máscaras em lugares fechados

No dia 18 de março, o Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus deliberou pela flexibilização do uso de máscaras para atividades ao ar livre

O prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) afirmou, nesta quarta-feira, 13, que a capital está próxima da definição técnica sobre a liberação do uso de máscaras em ambientes fechados. Em entrevista à Rádio O POVO CBN, o gestor celebrou o aniversário de 296 anos de Fortaleza e avaliou o cenário de diminuição dos casos de Covid-19.

"Eu acho que nós estamos no momento de celebrar, celebrar o fim da pandemia, se Deus quiser, ou se não o fim tecnicamente falando. Há cerca de um mês nós flexibilizamos ao ar livre sem máscara. (Estamos) quase chegando à definição técnica de liberar o uso em ambientes fechados. Nós temos os menores números de casos, zerando os casos de Covid e uma retomada do crescimento econômico", disse o prefeito.

No dia 18 de março, o Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus deliberou pela flexibilização do uso de máscaras para atividades ao ar livre. A medida, tomada com base no cenário de indicadores epidemiológicos, começou a valer ano dia 21 do mesmo mês.

Na última sexta-feira, 8, A governadora Izolda Cela (PDT) informou nas redes sociais que a flexibilização do uso de máscaras no será será avaliada ao longo desta semana. O comitê irá analisar tanto os números da pandemia de Covid-19 quanto os indicadores de vacinação.

Se os indicadores continuarem em queda, como tem sido observado nos últimos meses, o fim da obrigatoriedade de máscaras em locais fechados será discutido na próxima reunião do comitê. Em caso de decidirem nova flexibilização, a tendência é que o processo nos locais fechados seja gradual, começando em locais específicos. O principal empecilho tem sido o avanço muito lento da imunização com a terceira dose.



