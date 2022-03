Covid: Fortaleza tem lotes de AstraZeneca com vencimento em 15 dias 

A Prefeitura de Fortaleza dispõe de lotes da vacina da AstraZeneca na Rede de Frio Municipal com data de vencimento em aproximadamente 15 dias. Na Capital, 26.342 pessoas não foram receber a segunda dose (D2) do imunobiológico. Dentre elas, algumas completaram o prazo para a segunda dose há mais de um ano e ainda não compareceram.



Considerando as demais marcas dos imunizantes aplicados em Fortaleza, cerca de 183 mil habitantes não deram continuidade ao esquema vacinal primário. Ele é concluído com a aplicação de duas doses da mesma marca, mesmo ultrapassando a data limite recomendada.

Na última sexta-feira, 11, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) divulgou lista dos faltosos. Conforme a pasta, a lista nominal das pessoas que não receberam a D2 das marcas CoronaVac, Janssen e Pfizer será divulgada em breve.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A gente tem recebido, do Ministério da Saúde, os últimos lotes dessa marca, da AstraZeneca, com prazo muito curto de validade. Então, as que nós temos na nossa rede de frios, algumas o prazo é agora no final de março e outras, início de abril. Resolvemos divulgar a lista para que as pessoas possam enxergar amigos, familiares, vizinhos", explicou Ana Estela Leite, secretária da Saúde de Fortaleza.

Segundo a titular da pasta, caso a pessoa já tenha tomado a segunda dose e a aplicação não foi registrada por erro no registro, recebeu o imunizante em outro estado ou foi a óbito, "é importante ter essa informação para concluir o processo".

"O nosso interesse maior é que essa pessoa que realmente não tomou procure as nossas unidades para completar o seu esquema primário. São pessoas que não estão adequadamente protegidas contra a Covid-19", frisou.

A secretaria não especificou, contudo, o prazo de vencimento no qual os últimos lotes da AstraZeneca estão chegando. O POVO questionou o Ministério da Saúde sobre o prazo mínimo de validade para que os lotes sejam enviados e o porquê de alguns lotes estarem sendo enviados com prazos curtos. Tão logo, a pasta nacional responda à demanda, a informação será inserida nesta matéria.

Outros casos

Caso a pessoa tenha recebido a segunda dose e conste na listagem de faltosos, deve buscar um dos mais de 70 centros de vacinação contra a Covid-19, em Fortaleza, levando o cartão de vacinação e os documentos pessoais para a retificação. Caso esteja em outro estado, pode informar por meio da Ouvidoria Digital.

No caso de falecidos, a secretaria informa que um familiar pode se dirigir aos centros de vacinação, portando a certidão de óbito, cópia e original e seus documentos pessoais.

Vacinação

Ao todo, 5.459.575 de doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas em Fortaleza, conforme Vacinômetro municipal atualizado nesta terça-feira, 15, às 15h47min. Foram 2,3 milhões de unidades utilizadas para a primeira dose; 2 milhões para a segunda dose e mais de 1 milhão para a dose de reforço.

Tags