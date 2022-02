Ceará registra queda de novos casos de Covid-19 há quatro semanas

O Ceará apresentou aumento expressivo de novos casos de Covid-19 no início de 2022 em comparação às últimas semanas no ano anterior. Mas o cenário tem se invertido novamente. Há pelo menos quatro semanas, Estado reduz número de novos casos. Em relação aos óbitos em decorrência da doença, também há diminuição semanal. Neste caso, queda é observada há três semanas.

Os dados são do Boletim Epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) divulgado nesta sexta-feira, 25. Segundo o documento, todas as regiões de Saúde do Estado (Norte, Fortaleza, Sertão Central, Litoral Leste/Jaguaribe e Cariri) apresentam redução de casos e óbitos nas últimas semanas.

Na Semana Epidemiológica 6 (de 13 a 19 de fevereiro), a positividade dos exames de RT-PCR foi de 46%. Taxa apresenta uma discreta redução em relação à semana anterior (de 6 a 12 de fevereiro) onde

a positividade foi de 47,2%.

Neste ano, até o dia 19 de fevereiro, foram notificados 1.468 óbitos por Covid-19. Sendo que 1.264 (85,1%) foram confirmados, 126 (9,9%) descartados e 78 (6,1%) estão em investigação. A maioria dos pacientes que foram a óbito era homens (51,1%) e, do total, 77,3% apresentavam doenças crônicas pré-existentes. Duas vítimas eram gestantes (0,1%) e duas puérperas (0,1%). As mortes ocorreram na residências dos indivíduos em 15,1% dos casos (192 casos).

Hospitalizações por síndrome respiratória

Até o dia 19 de fevereiro, foram notificados 10.997 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) no Sivep-Gripe (Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe — sistema nacional oficial para o registro dos casos e óbitos por Srag).

Do total, 4.750 (43,2%) já foram investigados. Mais da metade, 6.247 (56,8,4%), ainda estão em investigação. Considerando os casos já investigados, 3.516 (74,0%) foram Covid-19, 978 (20,6%) não especificado, 250 (5,3%) casos confirmados de influenza e seis (0,1%) de outros vírus respiratórios.

A maioria dos casos é de pacientes acima de 60 anos: 62,8%. A faixa etária de 80 a 89 anos engloba 22,1% (776) do total de casos. Pacientes entre 70 e 79 anos são 18,3% (645) dos casos confirmados.

Neste ano de 2022, do total de hospitalizados por Srag por Covid-19, uma parcela significativa tinha doenças pré-existentes:

1120 (31,9%) tinham doença cardiovascular;



769 (21,9%) diabetes;



72(2,0%) tinham asma;



164 (4,7%) tinham doença renal crônica;



180(5,1%) tinham doença neurológica;



127 (3,6%) eram pneumopatas;



147 (4,2%) eram imunodeprimidos;



108 (3,1%) obesos.

Influenza

Levantamento quinzenal indica ainda que foram realizados 3.231 testes para identificação viral no Ceará. Das amostras analisadas, em 1.958 (60,6%) foram identificados Influenza A, 596 (18,4%) Rinovírus/Enterovírus, 559 (17,3%) Vírus Sincicial Respiratório, 176 (5,4%) Parainfluenza 1, dentre outras identificações.

Neste ano, 250 casos de Influenza A necessitaram de internação. A maioria (36,8%) foi de pacientes acima de 70 anos. As doenças crônicas pré-existentes mais relatadas entre os casos são, cardiopatia, diabetes e obesidade. Foram notificados 64 óbitos por Influenza A. Dentre as mortes confirmados, a faixa etária mais prevalente foi de 60 anos acima, registrando 65,6%

