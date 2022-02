Crianças de 7 anos são vacinadas contra Covid-19 no Sesi Parangaba neste domingo, 6

Ao longo do fim de semana, 15.933 crianças estavam agendadas para receber a vacina contra a Covid-19. Além do Sesi, o Centro de Eventos do Ceará e o Shopping RioMar Kennedy eram pontos de vacinação infantil. No sábado, 5, 21 postos de saúde também aguardavam esse público

A pequena Carolina Lira Barbosa, de 7 anos, foi uma das 896 crianças agendadas para receber a vacina contra a Covid-19 no Serviço Social da Indústria (Sesi) Parangaba neste domingo, 6. A menina, que diz sempre ter sido corajosa para ir ao médico ou coletar sangue, estava ansiosa para receber a dose do imunizante. Ao O POVO, ela conta que adotou uma estratégia: "eu não penso como se fosse uma vacina, para não doer tanto. Eu penso como se fosse mosquitinho me picando."

Carolina estava acompanhada do irmão, Matheus, de 11 anos, que também já está vacinado; da avó, a enfermeira e professora universitária Izabel Cristina Falcão, 52, e da mãe, a farmacêutica Maria Claudiana de Oliveira Lima, 40. Na espera pelo dia que Carolina seria chamada, Izabel olhava diariamente a lista de agendamento e ficou feliz ao final da vacinação.

"(Eu estava) ansiosíssima. Nós já tomamos — está com três semanas que eu tomei a terceira dose —, e os filhos ficam sem a proteção. E ainda voltando às atividades escolares e os números de casos (da doença) aumentando. Isso gera ansiedade tanto na gente quanto na criança", explica.

A enfermeira e professora universitária defende a importância de todos estarem vacinados, local e globalmente, para o controle da pandemia. "Acho que ainda não saímos dessa situação justamente porque não há uma igualdade de distribuição no planeta, de acesso a esses imunobiológicos", argumenta.

Brenda Teixeira, 28, levou o filho, Emanuel, 7, para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 neste domingo, 6, no Sesi Parangaba (Foto: FCO FONTENELE)



Na casa da atendente Brenda Teixeira, 28, a única pessoa que ainda não tinha sido vacinada contra a Covid-19 era o filho, Emanuel, de 7 anos. Com o retorno às aulas presenciais desde o último dia 24, ela estava preocupada, no aguardo pelo dia de agendamento dele. Brenda conta que não hesitou em vacinar o filho. "Para mim, o certo é a vacinação, nunca fiquei em dúvida", afirma.

Com o recente aumento dos casos de Covid-19, a faxineira Gisele Gomes da Silva, 29, também estava com receio de as filhas voltarem às aulas presenciais antes de serem vacinadas. As aulas já começaram, e a mais velha, Vitória, 9, recebeu a primeira dose em janeiro. Neste domingo, ela acompanhou a mãe ao Sesi Parangaba para a vacinação da irmã, Irene, de 7 anos. "Ainda não (estou tranquila) porque a maioria das crianças ainda não foram vacinadas, mas já protege mais um pouco", afirma Gisele.

Vacinação das crianças com CoronaVac e Pfizer

No Sesi Parangaba foi feita a vacinação apenas de crianças que tinham o nome na lista de agendamento para receber a primeira dose contra a Covid-19. No local estava sendo aplicada a CoronaVac, vacina da farmacêutica chinesa Sinovac produzida no Brasil pelo Instituto Butantan. Esse imunobiológico começou a ser aplicado em Fortaleza, na faixa etária de 6 a 17 anos, no sábado, 5; 14 dias após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovar o uso dele para crianças e adolescentes dessas idades.

A vacinação infantil era feita desde o dia 15 de janeiro apenas com o imunobiológico pediátrico da Pfizer. A partir deste fim de semana, as duas vacinas estão disponíveis, mas, em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) esclareceu que não seria possível escolher a marca na hora da aplicação.

"É importante ressaltar que ambas são seguras e aprovadas pela Anvisa. Estamos tendo uma campanha tranquila, sem efeitos adversos notificados até o momento", afirmou em nota Ana Estela Leite, secretária da Saúde de Fortaleza.

Irene, de 7 anos, mostra o "certificado de coragem" que recebeu após tomar primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ela estava acompanhada da mãe, Gisele Gomes da Silva, 29, e da irmã mais velha, Vitória, 9 (Foto: FCO FONTENELE)



Números da vacinação infantil em Fortaleza



Ao todo, ao longo do fim de semana, a Prefeitura de Fortaleza fez o agendamento de 15.933 crianças. Além do Sesi Parangaba, Fortaleza contou com outros dois pontos de vacinação infantil no domingo, 6: o Centro de Eventos do Ceará e o Shopping RioMar Kennedy. No sábado, 5, além desses três locais, 21 postos de saúde estavam disponíveis para a vacinação dos pequenos.

A SMS divulga balanços semanais com o total de crianças imunizadas. Até a última quinta-feira, 3, 46.368 crianças de 5 a 11 anos tinham sido vacinadas na Capital. É como se uma criança, a cada seis, tivesse sido vacinada em Fortaleza — ou 17,5% da meta de vacinação da Cidade para essa faixa etária.

A meta leva em consideração a projeção da população para 2020 calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Essa informação, para cada município, está disponível no Vacinômetro, da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa), na tabela "Distribuição e aplicação de vacinas".

Ao O POVO, a SMS informou que a previsão é que o próximo balanço da vacinação infantil seja divulgado ao longo da semana, até a próxima sexta-feira, 11.

