Brasil supera marca de 70% da população vacinada com duas doses

No Ceará, 76,73% da população adulta recebeu pelo menos dois doses da vacina contra Covid, segundo dados do painel de imunização do IntegraSUS, atualizado às 3h58min dessa quarta-feira.

O percentual de pessoas vacinadas com duas doses (ou dose única) da vacina contra a Covid-19 no Brasil superou oficialmente a marca de 70% da população nessa quarta-feira, 2.

Ao todo, 150.416.056 pessoas receberam a segunda dose do imunizante, o equivalente a 70,02% das pessoas segundo estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nas últimas 24 horas, a segunda dose foi aplicada em 787.869 pessoas, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.



O número de pessoas que recebeu pelo menos uma aplicação do imunizante subia 165.789.371, o equivalente a 77,17% da estimativa de população total brasileira. Nas 24 horas mais recentes, 491.995 pessoas receberam a dose inicial da vacina. No mesmo período, 2.291.006 doses de reforço foram aplicadas. O Brasil administrou 3.571.053 doses nessa quarta-feira, 2.

Em relação à vacinação pediátrica (para crianças de 5 a 11 anos), liberada no País apenas em janeiro, o Brasil chegou a 2.188.009 doses, o equivalente a 10,67% deste público.



Em termos proporcionais, o Piauí é o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 84,41% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. O percentual mais baixo é o de Roraima, onde 56,62% receberam a vacina.



No Ceará, 76,73% da população adulta recebeu pelo menos dois doses da vacina contra Covid, segundo dados do painel de imunização do IntegraSUS, atualizado às 3h58min dessa quarta-feira. A cobertura vacinal total é de 60,58%. Ao todo, conforme o Vacinômetro do Estado, 15.342.037 doses foram aplicadas. (Com informações de Agência Estado)

