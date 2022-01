Covid-19: shopping de Fortaleza tem manhã tranquila no início de vacinação por livre demanda

As doses estão sendo aplicadas em área reserva na praça de alimentação do shopping RioMar Fortaleza, no piso L3, das 9 às 17 horas

A manhã de vacinação contra a Covid-19 no shopping Riomar Fortaleza foi tranquila nesta quinta-feira, 27. A partir de hoje, os fortalezenses que completarem quatro meses da segunda dose da vacina e, portanto, estão aptos à aplicação da dose de reforço, podem se dirigir ao local para receber o imunizante. A vacinação acontece por livre demanda, ou seja, sem a necessidade de agendamento prévio.

“Esta é mais uma estratégia para dar celeridade à campanha de vacinação contra a Covid-19. Ainda estamos agendando o público para a terceira dose (D3), porém, quem não quiser esperar o agendamento, já pode se dirigir aos shoppings, tão logo completar os quatro meses da segunda dose”, afirma Ana Estela Leite, secretária municipal da Saúde.

Desde dezembro de 2021, a Prefeitura liberou a terceira dose sem necessidade de agendamento prévio para quem completar o intervalo de quatro meses desde a segunda dose. Inicialmente o Centro de Eventos acolhia este público.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Devido à vacinação infantil, o local de atendimento migrou para o shopping Iguatemi e, agora, também para o shopping Riomar Fortaleza.

O vendedor Josué Barbosa passava pelo local e aproveitou para pedir informações. "Minha sogra precisa tomar a terceira dose. Havia sido agendada para outro local, mas ela estava gripada no dia. Agora vamos trazê-la amanhã, para ter mais essa proteção", afirma.

Já a professora Maria Elisa Sousa, 48, usou o horário de almoço para "unir o útil ao agradável". "Já vinha na praça de alimentação e aproveitei para ver se dava certo. Completei quatro meses da segunda dose no domingo e agora tomei a terceira", explica. "Foi bom porque foi simples e rápido. Tinha visto que em alguns lugares as filas estavam enormes."

O local segue atendendo a agendamentos. Foi o caso da comerciante Vânia Gomes, de 47 anos, que recebeu a dose de reforço. "Estava agendado mesmo. Foi rápido e sem complicação. Agora me sinto mais tranquila, porque sei que estou mais protegida", conta.

As doses estão sendo aplicadas em área reserva na praça de alimentação do shopping, no piso L3, das 9 às 17 horas. Para quem for se vacinar, o estacionamento é grátis, sendo liberado após a vacinação.

Sobre o assunto Israel estende quarta dose da vacina anticovid a pessoas de risco maiores de 18 anos

Prefeitura abre novo ponto de vacinação no Shopping RioMar para aplicação da D3

Covid-19: confira os novos critérios para seleção de doadores de sangue

Ceará vacinou 55 mil crianças contra a Covid-19

Livre demanda

Além da livre demanda para o público que já completa os quatro meses de intervalo necessários para receber a dose de reforço, a Capital segue vacinando sem agendamento os fortalezenses a partir de 12 anos para tomar a primeira dose. Para isso, é preciso estar cadastrado há pelo menos 48 horas no Saúde Digital.

O atendimento de livre demanda ocorre mediante a capacidade diária máxima de cada centro de vacinação.

Documentos necessários

Segundo a Prefeitura, ao comparecer ao centro de vacinação, é necessário apresentar os documentos originais: identidade (com foto), CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovante de residência atualizado dos últimos três meses.

Tags