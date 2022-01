Covid-19: confira os novos critérios para seleção de doadores de sangue

Na atualização, foi retirado o critério para doação de sangue de indivíduos que tenham se deslocado de países com casos de Covid-19

O Ministério da Saúde (MS), juntamente a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), atualizou na última terça-feira, 25, as medidas para a triagem clínica de candidatos à doação de sangue com risco de infecção pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2).

De acordo com o registro disponibilizado pelo Ministério da Saúde, candidatos à doação de sangue com suspeita de Covid-19, ou que apresentarem sintomas gripais, estarão inaptos a doar sangue por um período de dez dias após a recuperação da doença.

O mesmo vale para as pessoas que apresentarem diagnóstico positivo para Sars-CoV-2, mesmo sendo assintomáticas.

As pessoas que tiveram contato próximo com indivíduos que apresentaram diagnóstico positivo para a doença deverão ser consideradas inaptas por um período de sete dias após o último contato com a pessoa.

Nessa atualização, foi retirado o critério para doação de indivíduos que tenham se deslocado de países com casos de Covid-19, conforme definição feita pelo Ministério da Saúde.



