Prefeitura abre novo ponto de vacinação no Shopping RioMar para aplicação da D3

A Prefeitura de Fortaleza disponibiliza, a partir desta quinta-feira, 27, um novo local de vacinação contra a Covid-19 no Shopping RioMar Fortaleza, localizado no bairro Papicu. A medida foi anunciada pelo prefeito José Sarto na noite desta quarta-feira, 26, em suas redes sociais. Segundo ele, o local será focado na aplicação da 3ª dose (D3).

Sobre o assunto Repescagem de vacina infantil lota Centro de Eventos de crianças

Vacinação em Fortaleza: veja lista de crianças agendadas para esta semana (24 a 28/01)

Vacinação infantil: saiba quando a criança pode tomar a vacina após ter Covid

Covid-19: Ceará tem ocupação de 76,6% em UTIs e 66,46% nas enfermarias

De acordo com o comunicado, a aplicação da D3 poderá ocorrer mesmo sem agendamento prévio, contanto que tenham se passado quatro meses ou mais desde a aplicação da 2ª dose. Além do Shopping RioMar Fortaleza, também contam com postos de vacinação os shoppings Iguatemi e RioMar Kennedy. O serviço ainda é oferecido no salão e drive-thru do Centro de Eventos, no Sesi da Parangaba e em postos de saúde que possuem sala de vacinação Covid-19.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Capital continua no trabalho de imunizar crianças. Atualmente, a aplicação da primeira dose (D1) abrange a população nascida a partir de maio de 2011. É possível conferir o agendamento, individualmente, por meio da plataforma Vacine Já ou pelo site da Prefeitura de Fortaleza específico sobre Coronavírus. Confira a lista de crianças agendadas:

> Confira a lista de crianças agendadas para D1 - dia 27/01/2022

> Confira a lista de crianças agendadas para D1 - dia 28/01/2022

Documentos necessários



No ato da vacinação será necessário, obrigatoriamente, apresentar documento de identidade original com foto, Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou CPF e comprovante de endereço no município de Fortaleza, pois serão contemplados apenas residentes da Capital.

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags