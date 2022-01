Vacinação infantil: saiba quando a criança pode tomar a vacina após ter Covid

Com o início da vacinação do público na faixa etária de 5 a 11 anos, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) recomenda que crianças infectadas com a Covid-19 só recebam a vacina 30 dias após o início dos sintomas ou do resultado positivo em casos assintomáticos. Sem estar com o coronavírus, mas com quadro de síndrome gripal, a orientação é buscar a aplicação após 48 horas sem sintomas.

A recomendação é a mesma do público adulto, conforme a Sociedade Brasileira de Imunização (SBIm). O intervalo entre a primeira e a segunda dose deverá ser de oito semanas. Se a criança completar aniversário no período em que aguarda a segunda dose e passar a ter 12 anos, ela deve completar o ciclo vacinal com o imunizante destinado ao público infantil (5 a 11 anos).

Crianças que foram imunizadas recentemente para outras doenças devem esperar 15 dias para poder tomar a vacina contra a Covid-19.

A Prefeitura disponibilizou mais de 50 locais de apoio para pais, familiares e responsáveis para a realização do cadastro na plataforma Saúde Digital, obrigatório para que a criança esteja apta a se vacinar. A medida foi tomada para ajudar aqueles que não possuem internet em casa ou que estão com dificuldade durante o procedimento.

Locais de apoio:

12 Secretarias Executivas Regionais;

4 Cucas (Barra, Jangurussu, Mondubim, José Walter);

Centro Cultural Canindezinho;

Pracinha da Cultura do Ancuri;

27 Centros de Referência de Assistência Social (Cras);

3 Centros de Cidadania e Direitos Humanos (CCDH);

4 terminais de ônibus (Messejana, Papicu, Antônio Bezerra e Parangaba).

Na capital, mais de 160 mil cadastros foram realizados para a vacinação das crianças. Entretanto, 46 mil deles não estão completos, por que as informações não foram confirmadas pelo e-mail. Completar o cadastro é fundamental para que o responsável saiba o dia do agendamento. A informação é da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa).

