Mais de 147 mil cadastros para vacinação infantil precisam de validação no Ceará; entenda

O Ceará atingiu nesta segunda-feira, 24, a marca de 557 mil cadastros de crianças na faixa etária de cinco a 11 anos para a vacinação contra a Covid-19. Desse total, no entanto, cerca de 147 mil ainda não foram validados por falta de confirmação dos dados através do e-mail. As informações constam no painel IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).



O cadastro é realizado em duas etapas. Na primeira, os dados pessoais são lançados na plataforma Saúde Digital, por meio do preenchimento de um formulário eletrônico. Em seguida, é necessário que as informações cadastradas no site sejam confirmadas através da correspondência eletrônica. Sem isso, segundo a Sesa, o cadastro é considerado inconclusivo, o que impede o agendamento da aplicação da vacina.



Em Fortaleza, onde mais de 163 mil cadastros foram realizados, 46 mil ainda carecem de confirmação. No Interior, o problema se repete em quase todos os municípios. No maior deles, Juazeiro do Norte, dos 16 mil cadastros, cinco mil ainda não foram concluídos, o equivalente a 30% do número total.

Segundo dados da última estimativa populacional do IGBE, o Ceará tem mais de 900 mil crianças na faixa etária de cinco a 11 anos. O número de cadastros validados até esta segunda-feira, 24, – cerca de 409 mil – representa menos da metade do público-alvo da vacinação infantil nos 184 municípios cearenses.



Para reverter a baixa adesão, autoridades têm incentivado os pais a efetuar o cadastro o mais breve possível, para não atrasar a aplicação das doses. O apelo tem sido feito de forma reiterada pelo governador Camilo Santana e pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto.



Na Capital, a Prefeitura lançou um mutirão com mais de 50 pontos de atendimento destinados a atender pessoas sem acesso à internet ou que não conseguiram confirmar os dados no sistema.



Passo a passo: Cadastro no Saúde Digital

1) Para se cadastrar, é preciso acessar o site Saúde Digital e clicar em "Quero me cadastrar".

2) Serão solicitadas informações básicas, como país de origem, CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe, telefone para contato, sexo, raça/cor e informações profissionais. O fornecimento do Cartão Nacional de Saúde (CNS) é opcional.

3) A próxima fase pede dados de saúde para identificar se a pessoa faz parte de grupos prioritários. Também é questionado se você teve Covid-19 recentemente.

4) A última etapa do processo pede o endereço de residência da pessoa, que servirá de base para o agendamento no município de aplicação da vacina.

5) Após o preenchimento de todos os dados, será aberta uma página para a confirmação de todos os dados. Nela, a pessoa deve criar uma senha de acesso e informar um e-mail.

6) A Secretaria da Saúde enviará um link de confirmação do cadastro para o e-mail fornecido.

O que fazer se o e-mail de confirmação do cadastro não chegar?



Primeiro, confira todas as caixas do seu e-mail como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o Cadastro Estadual de Vacinação.

No site da Sesa e do Governo do Ceará, está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) disponibiliza o número 156.

Como acessar o meu cadastro de vacinação?



Quem deseja acessar o seu cadastro deve entrar na plataforma Saúde Digital e clicar em "Já tenho cadastro". O acesso é feito com o CPF e a senha criada no ato do cadastramento.

Para os fortalezenses é possível consultar o cadastro também pelo site Vacine Já (vacineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br).

Alterações no cadastro são permitidas?



O site Saúde Digital permite que as pessoas já cadastradas atualizem seus dados. Para isso é necessário acessar o sistema com o CPF e a senha criada. O site fornecerá os dados gerais do cadastro e para alterá-los clique na opção "Editar cadastro".

E quem não tem acesso à internet ou tem dificuldades?



Em Fortaleza, a Prefeitura afirma que atua diariamente com a busca ativa deste público, por meio das equipes da Estratégia da Saúde da Família (ESF), orientando sobre o cadastro para vacinação.

