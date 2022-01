Covid-19: Cerca de 28 mil crianças estão vacinadas no Ceará

O Estado já recebeu 110.200 doses do imunizante pediátrico produzido pela Pfizer. Não há nenhum registro de reação adversa

Pelo menos 28.043 crianças entre 5 e 11 anos estão vacinadas contra a Covid-19 no Ceará. No Vacinômetro da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), atualizado às 17 horas dessa segunda-feira, 24, algumas cidades não registram ainda qualquer dose aplicada – apesar de a vacinação infantil ter sido iniciada. A pasta explica que isso acontece porque os dados são acrescentados na planilha pelos próprios municípios e pode haver atrasos na atualização.

A vacinação deste público no Ceará teve início há dez dias. É esperado que 904.624 crianças cearenses sejam vacinadas contra a doença. Assim, a cobertura vacinal está em 3,1%.

Desde o dia 12 de janeiro, o Estado já recebeu dois lote do imunizante pediátrico produzido pela Pfizer, totalizando 110.200 doses. Conforme o Vacinômetro, 103.950 doses já foram entregues aos municípios. As 6.250 doses restantes estão guardadas como estoque (reserva técnica).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda segundo a Sesa, não há qualquer registro no sistema de informação e-SUS Notifica sobre crianças vacinadas contra a Covid-19 que tenham apresentado reações adversas.

Cadastro online

Cerca de 557 mil crianças estão cadastradas na plataforma Saúde Digital, requisito para receber o imunizante. Entretanto, 147 mil cadastros ainda não foram validados por falta de confirmação dos dados.

Sobre o assunto Covid-19: Pernambuco autoriza uso da CoronaVac para vacinar crianças a partir dos 6 anos

Hospital da Bahia busca pessoas não vacinadas para testar pílula contra Covid

Entre 20% e 25% das pessoas que agendam testagem para Covid-19 não fazem o exame

O cadastro deve ser feito pelos pais ou responsáveis na plataforma Saúde Digital. Em Fortaleza, a Prefeitura auxilia as famílias com dificuldades de acesso à internet atendendo em 50 pontos de cadastro instalados nas Secretarias Regionais, terminais de ônibus e Centros de Referência de Assistência Social (CRAs). O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Imunizante infantil

A vacina utilizada neste público é a desenvolvida pela Pfizer especificamente para a população infantil. O intervalo entre a primeira e segunda dose deve ser de, no mínimo, oito semanas. Para aqueles que completarem 12 anos entre as duas doses, o ciclo vacinal deve ser finalizado com a vacina pediátrica.

Quem apresentar sintomas gripais ou mesmo estiver com Covid-19 deve aguardar duas semanas para receber a dose. Crianças que tiverem recebido outras vacinas do calendário infantil também devem respeitar um período de 15 dias para a imunização contra o coronavírus.

Tags