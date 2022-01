No Ceará, no mês de janeiro, o total de centros de testagem para Covid-19 passou de seis para 25. De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), são realizados cerca de 5 mil testes por dia, considerando os centros de testagem também para viajantes. Porém, entre 20% e 25% das pessoas que agendam testagem para Covid-19 não fazem o exame.

"Nas duas últimas semanas, nós dobramos a positividade dos testes. Hoje, os centros já apontam para uma positividade de 57%", afirmou a secretária Executiva de Vigilância e Regulação da Sesa, Ricristhi Gonçalves.

Ela explica que os agendamentos para centros feitos através da plataforma Saúde Digital são feitos a cada dois dias. "Lembrando que a pessoa que foi agendada deve comparecer. É importante que você, assintomático, que fez o agendamento, compareça ao local de testagem", alerta.

A ampliação da testagem, sobretudo de quem está sintomático, é uma das medidas utilizadas pelo Governo do Ceará para para frear o avanço da doença. "No início de 2022, a positividade de casos vem crescendo em decorrência da transmissão da variante Ômicron e, simultaneamente, de epidemia de influenza A H3N2, síndrome com sintomas que se confundem com os da Covid-19", declarou o portal oficial do Estado.

Agendamentos

Para agendar seu teste gratuito de Covid-19, é necessário se cadastrar na plataforma Saúde Digital, na opção Testagem CT Rede Sesi/Sesc. O agendamento estará liberado às segundas e quintas-feiras para os dias subsequentes. Após o registro completo e validado por e-mail, o paciente escolhe o endereço e marca o dia e horário do teste.

Pontos de testagem gratuita de Covid-19 no Ceará:

Fortaleza:

- Sesi Centro

- Sesi Parangaba

- Sesi Barra do Ceará

- Drive-thru no Hospital Geral de Fortaleza (HGF)

- Hotel Excelsior (Fortaleza, sem necessidade de agendamento)

- Drive-thru do Shopping RioMar Kennedy (Fortaleza)

- Rodoviária Engenheiro João Thomé (exclusivo para viajantes)

- Aeroporto Internacional Pinto Martins (exclusivo para viajantes)

- Sesc Fortaleza (av. Duque de Caxias)

- Senac Fortaleza (av. Tristão Gonçalves)

Maracanaú

- Sesi Maracanaú (Distrito Industrial)

Juazeiro do Norte

- Sesi Juazeiro do Norte (Pirajá)

- Aeroporto de Juazeiro do Norte - exclusivo para viajantes.

Sobral

- Sesi Sobral (Centro)

Iguatu

- Sesc Iguatu (Centro)

São Gonçalo do Amarante

- Sesc (Conjunto São Gonçalo)

Crateús

- Sesc Crateús (Fátima)

Crato

- Sesc Crato (Centro)

Quixeramobim

- Sesc (Centro)

Ibiapina

- Sesc Ibiapina (V. Aragão)

Aracati

- Sesc Aracati (Pedregal)

Aquiraz

- Senac Aquiraz (Centro)

Maranguape

- Senac Maranguape (Centro)

Quixadá

- Senac Quixadá (Alto S. Francisco)

Cedro

-Senac Cedro (Centro)

