Covid-19: gestante que recusou vacina é 1ª morte de 2022 em Tamboril

O município de Tamboril, a 294,8 km de Fortaleza, registrou o primeiro óbito por Covid-19 em 2022. Conforme o secretário municipal da Saúde, Francisco Felix Melo Farias, uma gestante de 32 anos morreu na última quinta-feira, 20. A mulher já havia sido chamada para a vacinação contra a doença e não compareceu.

Uma equipe de busca ativa para a imunização também entrou em contato. No entanto, a gestante se negou a receber qualquer dose do imunizante e, no dia 5 de janeiro de 2022, assinou termo confirmando a recusa e assumindo responsabilidade pela decisão. "Mesmo com todas as iniciativas para vacinação, ainda temos cerca de 4,5% da população que não estão vacinados. No total dos cerca de 26 mil habitantes, isso é por volta de 1.170 pessoas", aponta Farias.



O secretário conta que a gestante deu entrada no hospital do município na última segunda-feira, 17. Após constatar quadro clinico grave, ela foi transferida para Sobral — onde foi confirmado o diagnóstico de Covid-19. Diante das complicações, o parto foi realizado. O bebê foi encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e segue sob cuidados médicos. Entretanto, a mãe não resistiu e morreu na quinta-feira, 20.

Ainda segundo o titular da Saúde no Município, Tamboril tem 95,5% da população vacinada com a primeira dose contra a Covid-19, 88% está com a segunda dose ou dose única em dia e 30% já recebeu a dose de reforço. Além disso, 140 crianças entre 5 e 11 anos de idade também estão vacinadas.

De acordo com boletim epidemiológico atualizado às 18 horas da sexta-feira, 21, a cidade registra 78 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. Foram 13 óbitos em 2020 e 64 no ano passado. Atualmente três pacientes estão internados, sendo dois no hospital da cidade e um em Crateús. Ao todo, 3.978 tamborilenses tiveram diagnóstico positivo registrado. (Colaborou Leonardo Maia)



