Eusébio realizou neste mês o equivalente a 30% dos testes de Covid feitos em 2021

Uma em cada três pessoas testadas para Covid-19 em Eusébio, município da Região Metropolitana de Fortaleza, teve diagnóstico positivo da doença no mês de janeiro de 2022, até o dia 22. No total, a cidade já realizou, neste ano, mais de quatro mil testes, quase 30% do número contabilizado durante todo o ano passado. As informações são da Secretaria Municipal da Saúde.

Para Josete Malheiro, titular da pasta, o monitoramento por meio dos testes é um dos pilares para acompanhar a evolução da pandemia em Eusébio. Ele explica que, por meio de uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a cidade conseguiu ampliar a testagem desde o ano passado, realizando-os de forma descentralizada em 20 pontos do território.

“Apenas os municípios que testam terão noção da quantidade real de casos de Covid-19. Se não forem realizados, a doença permanece silenciosa”, aponta Malheiro. O secretário pondera que o trabalho não se resume ao teste, mas envolve o processo de acompanhamento realizado a partir do diagnóstico, com monitoramento dos sintomas do infectado e de contactantes.

“Nós mantemos uma equipe multiprofissional que passa a interagir com os pacientes. É possível que a equipe se comunique na sua base territorial para ver se a pessoa que testou positivo está evoluindo bem”, detalha. “Um dos grandes desafios é a questão emocional da pessoa que testa positivo. Nós temos um grupo de psicólogos e assistentes sociais que ajudam nesse quesito”, acrescenta.

A logística de descentralização da testagem também ajuda para que a Covid não se espalhe pela cidade, avalia o gestor. “Em vez de ter os centros de testagem, a gente faz a coleta dos testes em todas as unidades de saúde. Com isso, reduzimos o risco de contágio no transporte e temos um monitoramento mais consistente dos pacientes”, argumenta.

O secretário ainda aponta que a vacinação da população tem ajudado com que o município tenha casos mais leves. Mesmo com mais de mil confirmações em 2022, apenas uma morte foi registrada e quatro pessoas estão internadas em leitos de enfermaria. Em relação ao óbito, o secretário ressalta que foi de uma mulher com mais de 80 anos e que não se vacinou contra a doença.

No total, 44.943 eusebianos foram vacinados com duas doses ou dose única contra a Covid-19, de acordo com dados do Vacinômetro da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). O número equivale a 81,7% de toda a população, segundo projeção para 2021 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Como o País vive um crescimento de casos da doença, com aumento de quase 350% da média móvel em relação ao registrado há duas semanas, o secretário aponta que o município trabalha para ampliar o número de leitos, que podem ser necessários devido à imprevisibilidade da doença.

Novos 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) foram aprovados para o Hospital Municipal Dr. Amadeu Sá e aguardam publicação de portaria do Ministério da Saúde para iniciar o funcionamento. A unidade já conta 10 leitos de enfermaria, sendo cinco deles para pacientes obstétricos.



