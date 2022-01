Eusébio tem maior incidência de Covid-19 na Região Metropolitana de Fortaleza

Da última quinzena de 2021 para os primeiros 15 dias de 2022, a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) teve um aumento de quase 500% dos casos de Covid-19. Apesar de a Capital ser a cidade com maior número de habitantes, não é ela que possui a maior taxa de incidência para Covid-19 — número de proporcionalidade, referente aos infectados a cada 100.000 habitantes.

Das 18 cidades que compõe a Região Metropolitana de Fortaleza, 7 apresentam incidência maior do que a Capital em si. Os dados são da plataforma Integrasus do Governo do Estado. Eusébio é o município com índice mais alto, com taxa de 1.971 casos por 100.000 pessoas, quase cinco vezes maior do que Fortaleza, que registrou taxa de 401 no mesmo período, correspondente a 1º de janeiro até o dia 15.

Comparada à última semana de 2021, do dia 17 ao dia 31 de dezembro, a taxa de incidência de casos no Eusébio sofreu um aumento de mais de 800%. Já a Capital apresentou um crescimento de quase 400% no mesmo período.



Outras cidades que apresentam índice maior que Fortaleza são Pindoretama (1.930), Maranguape (854), Aquiraz (637), Pacatuba (626), Maracanaú (496) e Itaitinga (431). Destas municípios, Pindoretama é o que apresenta maior crescimento do número de casos entre a última quinzena de 2021 e a primeira de janeiro, com aumento de quase 2.000%. Fortaleza é a oitava cidade com maior incidência de casos de Covid-19 na Região Metropolitana.



Taxa de incidência de Covid-19 na RMF:

Última quinzena de 2021 - 1ª quinzena de 2022:

Fortaleza: 81,5 - 401,4

Aquiraz: 54,8 - 637,8

Cascavel: 78,1 - 377,7

Caucaia: 39 - 221,6

Chorozinho: 24,7 - 370,1

Eusébio: 210,8 - 1971,4

Guaiúba: 34,5 - 218,7

Horizonte: 41,6 - 401

Itaitinga: 31,6 - 431,8

Maracanaú: 28,5 - 496,3

Maranguape: 63,6 - 854,4

Pacajus: 22,2 - 286,7

Pacatuba: 83,9 - 626,9

Paracuru: 125,4 - 219,5

Paraipaba: 45,8 - 171

Pindoretama: 92,4 - 1930,3

São Gonçalo do Amarante: 74,3 - 338,7

São Luís do Curu: 38,5 - 38,5

