Ceará já vacinou mais de 13 mil crianças em uma semana

Entretanto, cerca de 44% das crianças elencadas no Saúde Digital não tiveram seu cadastro confirmado. Neste sábado, 22, completa-se uma semana da aplicação de vacinas contra a Covid-19 no público entre 5 a 12 anos

Desde o início da vacinação contra a Covid-19 no Estado, um total de 13.500 crianças entre 5 a 11 anos foram imunizadas em todo o Ceará. Dado foi divulgado na tarde deste sábado, 22, pelo governador Camilo Santana em suas redes sociais. Há uma semana, o uso das doses no público infantil era iniciado.

"Completamos hoje uma semana no início da vacinação das nossas crianças de 5 a 11 anos, um novo e importante momento da imunização dos cearenses. Até agora foram mais de 13.500 doses aplicadas, e nossa meta é agilizar essa vacinação para proteger o quanto antes as crianças do Ceará", comentou o petista nas redes sociais.

Camilo também reforçou a importância de fazer o cadastro da criança no Saúde Digital. Para qualquer cearense receber as doses, é necessário estar cadastrado na plataforma da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). De um total de 904 mil crianças cearenses, apenas 400 mil cadastros foram confirmados no Estado, segundo o governador.

Em Fortaleza, menos da metade das crianças agendadas tomou a vacina contra Covid-19. Segundo dados fornecidos pela Prefeitura, do início da vacinação, no dia 15, até a última quinta-feira, 20, foram realizados um total de 11.080 agendamentos para esta faixa etária. No mesmo intervalo, o número de doses aplicadas foi de apenas 5.243, correspondente a apenas 47% do público esperado.

Capital inicia neste sábado a vacinação infantil para crianças com comorbidades entre 5 a 11 anos. A vacina aplicada é a da Pfizer, mas há previsão do uso da CoronaVac no Ceará após autorização da Anvisa para o público infantil. Sesa discutirá uso do imunizante e distribuição das doses para o Estado até a próxima semana. Dosagem da CoronaVac seria a mesma aplicada em adultos, medida tida como segura após análises técnicas.

