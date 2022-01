Google: veja frases sobre vacina da Covid-19 mais buscadas em um ano

"Pode beber depois da vacina?" Essa foi a frase relacionada à vacinação contra Covid-19 mais pesquisada no Google desde o início da imunização no Brasil, há um ano. Confira as 20 frases e 20 termos mais buscados no País

O Brasil completa hoje, segunda-feira, 17 de janeiro (17/01), um ano desde a aplicação da primeira vacina contra a Covid-19 no País. De lá para cá, diversas dúvidas sobre a imunização foram levantadas pela população. Pensando nisso, a Google elencou ao portal G1 as buscas mais realizadas sobre o tema desde o início da vacinação no Brasil.

Em primeiro lugar, a pergunta mais frequente foi: “Pode beber depois da vacina?” O POVO respondeu essa pergunta, a partir de orientações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Fortaleza, em publicação de março de 2021. Os estudos sobre as reações e condições do corpo durante a imunização têm percepções divergentes quanto a essa questão.



Dúvidas práticas e funcionais

O interesse dos usuários pelo consumo de álcool no processo de imunização foi significativo. A frase foi 36% mais pesquisada do que o segundo lugar no ranking: “Qual a melhor vacina” Das 100 frases mais pesquisadas, conforme a classificação do Google, 44 estavam relacionadas a questões práticas da vacinação, como “onde tomar vacina” e “quando vou ser vacinado”.

A segunda categoria mais frequente de buscas está relacionada às regras para receber o imunizante, com perguntas como “o que é comorbidade” e “quem teve Covid pode tomar vacina”. O andamento da vacinação (“como está a vacinação no Brasil”) e os imunizantes disponíveis (“quais são as vacinas do Covid”) foram o foco da terceira categoria.

O cadastro obrigatório para receber a vacina está associado a 11 das 100 questões mais pesquisadas no Google; uma das principais era “o que é logradouro”, termo usado para se referir ao endereço. Na quinta categoria, estavam dúvidas relacionadas às possíveis reações adversas à vacina, como “o que tomar para reação da vacina” e “dor no braço vacina pfizer o que fazer”.

Confira as 20 perguntas mais buscadas

Pode beber depois da vacina?

Qual a melhor vacina?

Onde tomar vacina?

Onde tem vacina?

Quando vou ser vacinado?

O que é logradouro?

Qual a melhor vacina para Covid?

O que são imunossuprimidos?

O que é comorbidade?

Qual a vacina da Fiocruz?

O que são puérperas?

O que é vacina?

Quem teve covid pode tomar vacina?

Pode tomar vacina covid gripado?

Como se cadastrar para tomar vacina?

Como fazer o cadastro da vacina?

Quais são as vacinas do covid?

O que é pessoa institucionalizada?

Quais vacinas estão sendo aplicadas no Brasil?

Como está a vacinação no Brasil?

Confira os 20 termos mais buscados

vacinação covid

agendamento vacina

vacina ja

vacina fizer

vacina astrazeneca

cadastro vacina

calendário de vacinação

agendamento vacina covid

lista de vacinação

vacina oxford

cadastro vacina covid

vacina covid brasil

posto de vacinação

agendar vacina covid

vacina fiocruz

vacinação brasil

calendário vacinação covid

vacina ja cadastro

calendario vacina covid

comprovante de vacinação



