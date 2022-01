Covid-19: 2º lote de vacinas pediátricas chega ao Ceará nesta terça, 18

Ao todo, serão 55.100 doses do imunizante da Pfizer. No Estado, a vacinação do público infantil contra a doença teve início no último sábado, 15

O Ceará deve receber na madrugada desta terça-feira, 18, o segundo lote de vacinas pediátricas contra a Covid-19. Serão, ao todo, 55.100 doses do imunizante fabricado pela Pfizer. A previsão é que as doses desembarquem em Fortaleza por volta das 3 horas da manhã. O 1º lote chegou ao Estado na última sexta-feira, 14. As informações foram divulgadas pelo governador Camilo Santana (PT), em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, 17.

O chefe do Executivo também informou que, além das vacinas destinadas à campanha de imunização de crianças de 5 a 11 anos, o Estado deve receber novo lote de imunizantes para o público acima de 12 anos. A nova remessa terá o total de 270.270 doses da Pfizer/BioNTech, que será utilizada para aplicação das vacinas de reforço da população cearense.

A campanha de vacinação do público infantil contra a Covid-19 teve início no último sábado, 15. A primeira criança vacinada foi Cecília Ferreira de Lima, 11, moradora do bairro Vila União, em Fortaleza. A imunização das crianças segue ocorrendo por ordem decrescente de idade, ou seja, crianças de 11 anos estão sendo as primeiras a receber o imunizante até que a faixa etária de 5 anos seja contemplada.

As crianças vão receber duas doses da vacina da Pfizer/BioNtech. A formulação da vacina infantil será de 0,2 mL (equivalente a 10 microgramas), com pelo menos oito semanas de intervalo entre a primeira e a segunda dose. Quem completar 12 anos entre a D1 e D2 deve concluir o esquema vacinal com a dose pediátrica da Pfizer, conforme nota técnica da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), que orienta sobre a campanha no Estado.

