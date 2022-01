Datafolha: 79% dos brasileiros apoiam vacinação de crianças contra Covid

Oito em cada dez pessoas (79%) apoiam a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 no Brasil. É o que indica dados da pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira, 17. O percentual corresponde a 132,5 milhões de brasileiros. Por outro lado, 17% dos entrevistados rejeitam a imunização infantil; 4% não opinaram.

A pesquisa ocorreu nos dias 12 e 13 de janeiro deste ano, ouvindo, por telefone, 2.023 pessoas acima dos 16 anos de idade em todos os estados brasileiros. A margem de erro, segundo o levantamento, é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Sobre o assunto Vacina infantil: o que acontece com os pais que negarem imunizar os filhos?

Em um ano de vacinação, quase 70% dos brasileiros já tomaram 2 doses

Começa hoje vacinação de crianças contra covid-19 em SP

Vacinação infantil: Ceará não cobra CPF para imunização contra Covid-19 das crianças

Datafolha: mais da metade dos brasileiros acha que Bolsonaro atrapalha a vacinação infantil

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Do total de participantes, 83% eram mulheres e 75%, homens. No grupo feminino, 13% não concordam com a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Já no sexo masculino, 22% reprovam imunização. Outro dado importante foi a opinião por região. Sudeste e Nordeste são as áreas que mais aprovam o esquema vacinal.

Sudeste: 83% dos entrevistados são a favor da vacinação infantil e 14% são contrários;

Nordeste: 78% são a favor e 18%, contra;

Centro-Oeste/Norte (levantamento agrupou as regiões): 77% favoráveis e 20% contrários;

Sul: 72% a favor e 21%, contra.

Três em cada 10 entrevistados declararam ser responsáveis por crianças de 5 a 11 anos. Dentro desse grupo, 76% (36,9 milhões de responsáveis por brasileiros nessa faixa etária) afirmaram que pretendem levar as crianças para tomar a vacina contra o coronavírus. Do lado oposto, 8,4 milhões dos adultos disseram que não vão imunizar os filhos.

Tags