Cecília, de 11 anos, é a primeira criança vacinada contra Covid-19 no Ceará

Com adesivo de vacinada e certificado em mãos, ela posou para foto publicada pelo governador Camilo Santana (PT) . Junto à Cecília, foram cadastradas 200 crianças para receber a primeira dose do imunizante pediátrico da Pfizer, em Fortaleza

A primeira cearense a receber o imunizante pediátrico da Pfizer se chama Cecília, 11, e é moradora do bairro Vila União. Com adesivo de vacinada e certificado em mãos, ela posou para foto publicada pelo governador Camilo Santana (PT) nas redes sociais: "Nossas crianças já começaram a ser vacinadas contra a Covid. Reitero a importância de os pais ou responsáveis cadastrarem as crianças no Saúde Digital. Juntos vamos superar essa pandemia!", escreve.

Nossas crianças já começaram a ser vacinadas contra a Covid. Cecília, de 11 anos, moradora do Vila União, em Fortaleza, foi a 1ª cearense a receber o imunizante pediátrico da Pfizer. (cont) pic.twitter.com/s9csA71FQa — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) January 15, 2022

Neste sábado, 15, 200 crianças devem receber a primeira dose do imunizante pediátrico da Pfizer. Amanhã, o Centro de Eventos receberá mais 200 crianças, e segunda-feira, 17, outras mil devem ser atendidas. De acordo com a secretária de Saúde de Fortaleza, Ana Estela Leite, a gestão preferiu agendar poucas crianças por dia para evitar aglomerações e não fazer os pequenos esperarem muito para receberem a dose.

No Brasil, foi o menino indígena Davi Seremramiwe Xavante, de 8 anos, o primeiro a receber a vacina contra o coronavírus. Ele tem uma deficiência motora e recebeu a dose em uma cerimônia simbólica no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP). Em São Paulo, a vacinação começou nessa sexta-feira, 14.

