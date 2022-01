Covid-19: 71,75% da população cearense completou o esquema vacinal contra a doença

No Ceará, mais de 6,5 milhões de pessoas completaram o esquema vacinal contra a Covid-19 (duas doses de AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer ou dose única da Janssen). A quantidade equivale a 71,75% do total das 9,2 milhões de pessoas que residem no Estado. Quanto à população que recebeu a primeira dose (D1), são 7 milhões de pessoas, contabilizando 76% da população cearense. Já com a terceira dose (D3), são 1.565.423 pessoas que tiveram a imunização reforçada.



O Estado ultrapassou a marca de 15 milhões de doses de vacinas aplicadas na campanha de vacinação contra Covid-19 na última sexta-feira, dia 7 de janeiro. Ao todo, são 15.219.493 doses, conforme dados da plataforma Vacinômetro, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), consolidadas às 17 horas, dessa quarta-feira, 12. A vacinação contra a doença no Estado teve início no dia 18 de janeiro de 2021.

A plataforma da Sesa ainda mostra que, nas últimas 24 horas, mais de nove mil pessoas receberam a D1, 24 mil a D2 e 78 mil a D3. As estimativas da quantidade populacional são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em mais de 11 meses da campanha de vacinação, o Plano Nacional de Imunização (PNI), coordenado pelo Ministério da Saúde, enviou de 17,6 milhões de vacinas ao Ceará, das quais 16,8 milhões foram distribuídas aos 184 municípios. A população vem sendo contemplada com doses das vacinas CoronaVac/Instituto Butantan, AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech e Janssen/Johnson&Johnson — esta última requer apenas uma aplicação para a garantia da imunização completa.

O Ceará deve receber na manhã desta sexta-feira, 14, o primeiro lote das vacinas pediátricas. Serão 55.100 doses fabricadas pela farmacêutica Pfizer, e serão destinadas a vacinação do público infantil, de 5 a 11 anos de idade no Ceará. As informações foram divulgadas pelo governador Camilo Santana (PT), por meio das redes sociais. O chefe do Executivo também salientou que a vacinação deve iniciar já neste fim de semana no Estado.

Reitero a importância de os pais ou responsáveis realizarem o cadastro o quanto antes na página https://t.co/967k9AjU7T. As vacinas pediátricas da Pfizer devem chegar amanhã cedo ao Ceará e a imunização das nossas crianças será iniciada até este fim de semana. (cont) — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) January 13, 2022

Confira os números da vacinação no Ceará

Total de doses aplicadas: 15.219.493

Total de D1 aplicadas: 7.050.609

Total de D2 aplicadas: 6.413.762

Total de D3 aplicadas: 1.565.423

Total de doses únicas aplicadas: 178.713

Campanha de vacinação

Na campanha de vacinação contra a Covid-19 no Estado, todos os municípios cearenses já começaram a vacinar a população em geral. A nova etapa da campanha acontece de forma escalonada por ordem decrescente de idade, a partir dos 59 anos. Para receber a vacina, as pessoas devem estar devidamente cadastradas na plataforma Saúde Digital, da Sesa.

Todos os municípios cearenses também iniciaram a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos. Em relação ao público infantil, no dia 16 de dezembro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso da vacina produzida pelo consórcio Pfizer-BioNTech, a Comirnaty, contra a covid-19 em crianças com idade de 5 a 11 anos.

A Sesa chegou a liberar o cadastramento do público infantil para a vacinação. As doses da vacina pediátrica deve chegar ao Ceará nesta sexta-feira, 14. O envio dos imunizantes ocorre pelo Ministério da Saúde. A campanha de imunização do público infantil no Ceará deve iniciar neste fim de semana.



Em Fortaleza, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) segue realizando repescagem do público mais jovem que perdeu o primeiro agendamento, além de dar sequência à mesma estratégia para a população adulta, entre 18 e 29 anos. Fortaleza também liberou a vacinação da primeira dose (D1) sem necessidade de realizar agendamento no Saúde Digital para pessoas acima de 12 anos.

No Ceará, a aplicação da dose de reforço em pessoas abaixo de 60 anos de idade ocorre desde novembro. O Estado reduziu, no dia 7 de dezembro, o intervalo de aplicação da 3ª dose da população acima de 18 anos para quatro meses, a partir da data de aplicação da 2ª dose, em todo o Estado.

Quanto à D3, antes, apenas idosos acima de 60 anos, pessoas imunossuprimidas e trabalhadores da saúde estavam recebendo o reforço na imunização.

