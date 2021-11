Vacina Covid: Fortaleza inicia 3ª dose da população com menos de 60 anos neste sábado, 20

Em Fortaleza, a aplicação da terceira dose contra a Covid-19 na população abaixo de 60 anos terá início neste sábado, 20. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o agendamento deste público está ocorrendo em ordem decrescente de idade. Para a marcação da data, Prefeitura levará em conta o intervalo necessário — a dose de reforço deve ser aplicada cinco meses após a segunda dose.

Conforme o prefeito José Sarto (PDT), as listas de agendados devem ser divulgadas em breve.

Neste sábado (20/11), daremos mais um importante passo na vacinação contra a Covid-19. Iniciaremos a aplicação de 3ª dose na população em geral, o público com 59 anos ou menos. Nossas equipes já estão preparando as listas. Divulgaremos em breve. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine November 19, 2021

A aplicação da terceira dose na Capital teve início no dia 8 de setembro, com o público de idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência. No dia 23 de setembro, foi iniciada a aplicação em idosos a partir de 70 anos.

A partir do dia 3 de novembro, pessoas a partir de 60 anos começaram a receber a dose de reforço, seguindo a faixa etária em ordem decrescente a partir de seis meses da data de aplicação da segunda dose.

Na terça-feira, 16, o Ministério da Saúde anunciou que a aplicação da dose de reforço será ampliada para todos acima de 18 anos. A vacina a ser usada na injeção extra deve ser preferencialmente a Pfizer, segundo orientação da pasta. Porém, também podem ser usados os imunizantes da AstraZeneca e da Janssen. No caso dos imunossuprimidos, a dose adicional é com prazo de 28 dias após a segunda dose.

Para o público que recebeu uma dose da marca Janssen, de acordo o Ministério da Saúde, deverá ser aplicada uma segunda dose da mesma marca dois meses após a primeira dose. Com isso, Fortaleza aguarda o envio de novos lotes dessa marca para dar continuidade ao esquema vacinal do público contemplado. Cinco meses após a segunda dose, eles também devem receber o reforço, desta vez da marca Pfizer.

Ao comparecer ao centro de vacinação, é necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS), comprovante de residência e cartão de vacinação.

