Covid-19: Ceará recebe 44.650 doses da Janssen para aplicação da D3

Novo lote com 44.650 doses de vacinas da Janssen chega ao Ceará nesta terça-feira, 11. A informação foi divulgada pelo governador Camilo Santana nas redes sociais.

A nova remessa será destinada à aplicação da terceira dose (D3 ou dose de reforço). Ao todo, 15.072.479 doses já foram aplicadas em todo o Estado.

Dessas, 7.087.320 foram para primeira dose (D1) e 6.375.569 para segunda dose (D2).



Nessa segunda-feira, 10, o titular da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), Marcos Gadelha, avisou que não houve nenhuma discussão em torno da volta de outro lockdown no Ceará diante do aumento de casos da doença. No entanto, a população deve reforçar as medidas sanitárias para evitar a proliferação do vírus neste momento em que há novo surto de casos de Covid e demais sindromes gripais.

