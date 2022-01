Ômicron deve se tornar variante dominante na Alemanha

Ministério da Saúde afirma que avanço da variante é questão de dias. Titular da pasta pede mais restrição de contatos, mas ministro das Finanças afirma que governo não pretende impor novos lockdowns.A variante ômicron do coronavírus provavelmente se tornará dominante em toda a Alemanha em questão de dias, declarou um porta-voz do Ministério da Saúde alemão nesta quarta-feira (05/01). A nova variante, mais infecciosa, já responde por um quarto de todos os novos casos de covid-19 na Alemanha. A ômicron também já é a mais comum em alguns estados alemães, especialmente no norte do país: "A respeito disso, devemos realmente presumir que em pouco tempo, em questão de dias, ela [ômicron] também se tornará a variante dominante em todo o país", completou o porta-voz. Diante desse quadro, o ministro da Saúde do país, Karl Lauterbach, vem defendendo que a Alemanha considere a imposição de mais restrições de contato social e eleve o número de vacinados com a dose de reforço. "Infelizmente, será necessário apertar o botão para conter a onda pesada que está vindo em nossa direção", disse Lauterbach à agência de notícias RedaktionsNetzwerk Deutschland, sem dar mais detalhes. Governo exclui confinamento O chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, deve se reunir com líderes regionais na sexta-feira para discutir como reagir à disseminação da variante ômicron. Apesar do avanço da doença, no momento o governo alemão parece firme no objetivo de evitar a imposição de novos lockdowns. "Queremos evitar fechamentos localizados ou generalizados no futuro", disse o ministro das Finanças, Christian Lindner. "Nosso objetivo continua sendo manter a vida social e evitar danos sociais, na medida do possível." Em dezembro, as infecções diárias estavam diminuindo na Alemanha, depois que o país introduziu medidas como a exigência do comprovante de vacinação para diversas atividades em ambientes fechados, mas há uma semana recomeçaram a aumentar. O Instituto Robert Koch, de prevenção de doenças, relatou 58.912 novos casos nesta quarta-feira, um aumento de 47% em relação à semana anterior. O país registrou mais 346 mortes, elevando o total para 112.925 desde o início da pandemia. A Alemanha tem uma taxa de vacinação relativamente baixa em comparação com outros países da Europa Ocidental: 71,3% da população está totalmente vacinada e 39,3% receberam uma dose de reforço. jps (AFP, Reuters, DPA)