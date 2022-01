Covid-19: 71% da população cearense completou o esquema vacinal contra a doença

No Ceará, mais de 6,5 milhões de pessoas completaram o esquema vacinal contra a Covid-19 (duas doses de AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer ou dose única da Janssen). A quantidade equivale a 71,48% do total das 9,2 milhões de pessoas que residem no Estado. Quanto à população que recebeu a primeira dose (D1), são 7 milhões de pessoas, contabilizando 76% da população cearense. Já com a terceira dose (D3), são 1.486.981 pessoas que tiveram a imunização reforçada.



O Estado ultrapassou a marca de 15 milhões de doses de vacinas aplicadas na campanha de vacinação contra Covid-19 na última sexta-feira, dia 7 de janeiro. Ao todo, são 15.106.974 doses, conforme dados da plataforma Vacinômetro, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), consolidadas às 17 horas, dessa segunda-feira, 10. A vacinação contra a doença no Estado teve início no dia 18 de janeiro de 2021.

Sobre o assunto Pfizer diz que pílula reduz em 89% risco de morte por covid-19

Vacinação: Ministério da Saúde anuncia dose de reforço para todos acima de 18 anos

Farmacêuticas correm para adaptar vacinas contra ômicron

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A plataforma da Sesa ainda mostra que, conforme a última atualização, no dia 7, mais de 41 mil pessoas receberam a D1, 24 mil a D2 e 87 mil a D3. As estimativas da quantidade populacional são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

LEIA MAIS | Vacinas da Pfizer e da AstraZeneca neutralizam variante Delta após 2ª dose

Em mais de 11 meses da campanha de vacinação, o Plano Nacional de Imunização (PNI), coordenado pelo Ministério da Saúde, enviou de 17,6 milhões de vacinas ao Ceará, das quais 16,8 milhões foram distribuídas aos 184 municípios. A população vem sendo contemplada com doses das vacinas CoronaVac/Instituto Butantan, AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech e Janssen/Johnson&Johnson — esta última requer apenas uma aplicação para a garantia da imunização completa.

O Ceará recebeu nesta terça-feira, 11, um novo lote de vacina contra a Covid-19. Foram 44.650 doses da Janssen, que será utilizado para aplicação da D3 no Estado. As informações foram divulgadas pelo governador Camilo Santana (PT), por meio das redes sociais. O chefe do Executivo também salientou que aguarda a chegada das vacinas pediátricas da Pfizer para iniciar a imunização das crianças entre 5 e 11 anos.

Recebemos hoje mais 44.650 doses da Janssen, que serão utilizadas como dose de reforço dos cearenses que já receberam a vacina. Aguardamos, para os próximos dias, a chegada das vacinas pediátricas da Pfizer, p/ iniciarmos o quanto antes a imunização das crianças entre 5 e 11 anos pic.twitter.com/M7l99GdNKp — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) January 11, 2022

Confira os números da vacinação no Ceará

Total de doses aplicadas: 15.106.974

Total de D1 aplicadas: 7.041.233

Total de D2 aplicadas: 6.389.696

Total de D3 aplicadas: 1.486.981

Total de doses únicas aplicadas: 178.149

Campanha de vacinação

Na campanha de vacinação contra a Covid-19 no Estado, todos os municípios cearenses já começaram a vacinar a população em geral. A nova etapa da campanha acontece de forma escalonada por ordem decrescente de idade, a partir dos 59 anos. Para receber a vacina, as pessoas devem estar devidamente cadastradas na plataforma Saúde Digital, da Sesa.

LEIA MAIS | Passo a passo: como se cadastrar para a vacinação contra a Covid-19 no Ceará

Todos os municípios cearenses também iniciaram a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos. Em relação ao público infantil, no dia 16 de dezembro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso da vacina produzida pelo consórcio Pfizer-BioNTech, a Comirnaty, contra a covid-19 em crianças com idade de 5 a 11 anos.

A Sesa chegou a liberar o cadastramento do público infantil para a vacinação. No entanto, a data do início da campanha ainda não foi divulgada pela gestão estadual. Conforme Camilo, o início da imunização nesse público dependerá do envio de novas doses da vacina pelo Ministério da Saúde, no qual informou nesta semana que os imunizantes chegarão na primeira quinzena de janeiro.



LEIA MAIS | Ceará começa a cadastrar crianças de 5 a 11 anos para vacinação contra Covid-19

Em Fortaleza, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) segue realizando repescagem do público mais jovem que perdeu o primeiro agendamento, além de dar sequência à mesma estratégia para a população adulta, entre 18 e 29 anos. Fortaleza também liberou a vacinação da primeira dose (D1) sem necessidade de realizar agendamento no Saúde Digital para pessoas acima de 12 anos.

No Ceará, a aplicação da dose de reforço em pessoas abaixo de 60 anos de idade ocorre desde novembro. O Estado reduziu, no dia 7 de dezembro, o intervalo de aplicação da 3ª dose da população acima de 18 anos para quatro meses, a partir da data de aplicação da 2ª dose, em todo o Estado.

Quanto à D3, antes, apenas idosos acima de 60 anos, pessoas imunossuprimidas e trabalhadores da saúde estavam recebendo o reforço na imunização.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags