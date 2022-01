Com preços acessíveis, Sesi Ceará preenche agenda para testes de Covid-19

Ofertando a oportunidade de realizar testes rápidos de Covid-19 e com preços acessíveis no Estado, o Serviço Social da Indústria (Sesi) no Ceará preencheu sua agenda até dia 13/01, sem previsão de novas datas disponíveis para agendamentos. De acordo com a assessoria da entidade, o Sesi "está em busca de fechar uma nova negociação para receber novo lote de testes".

LEIA MAIS | Sesi Ceará agenda testes rápidos de Covid-19 com preços acessíveis

Os testes, que são oferecidos por R$ 49 para pessoas físicas e empresas, acontecem nas clínicas da Capital cearense, Região Metropolitana de Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral, onde a coleta é feita por meio de um cotonete (Swab) que capta a secreção nasofaringem do paciente. Depois de feito, o resultado pode ser coletado em aproximadamente 15 minutos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o Sesi, a intenção da ação é auxiliar a população e o Estado no controle epidêmico do vírus, onde o teste rápido de antígeno tem o objetivo de identificar se o indivíduo testado está com a infecção ativa causada pelo vírus da Covid-19.

Sobre o assunto Dois anos de covid-19 que mudaram nosso mundo

Covid-19 continua a pressionar sistemas hospitalares pelo mundo, alerta OMS

Variante IHU, da França, é 'monitorada', mas não circula amplamente, diz OMS

Covid-19: Brasil tem primeira morte pela variante Ômicron confirmada

Detectada a doença, é possível a decisão estratégica pelo isolamento, que ajuda a reduzir a disseminação da doença no ambiente laboral ou domiciliar. Colaboradores do Sistema Fiec têm direito a 30% de desconto na realização do teste. Já trabalhadores da indústria e seus dependentes têm até 20% de desconto.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui