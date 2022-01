Sesi Ceará agenda testes rápidos de Covid-19 com preços acessíveis

Colaboradores do Sistema Fiec e trabalhadores da indústria tem direito a desconto no serviço

Com a crescente de novos casos de Covid-19 no Estado, o Serviço Social da Indústria (Sesi) no Ceará abre agendamento para realização de testes rápidos para a detecção da doença. O serviço é oferecido no valor de R$ 49 e pode ser agendado tanto para pessoas físicas, como empresas. Os testes acontecem nas clínicas da Capital, Região Metropolitana de Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral.

A coleta é feita por meio de um cotonete (Swab) que capta a secreção nasofaringem. O resultado pode ser coletado em aproximadamente 15 minutos. Segundo a entidade, os colaboradores do Sistema Fiec têm direito a 30% de desconto na realização do teste, já trabalhadores da indústria e seus dependentes têm até 20% de desconto.

O Sesi declara que a intenção da ação é auxiliar a população e o Estado no controle epidêmico do vírus. O teste rápido de antígeno tem o objetivo de identificar se o indivíduo testado está com a infecção ativa causada pelo vírus da Covid-19. Dessa forma, é possível a decisão estratégica pelo isolamento, que ajuda a reduzir a disseminação da doença no ambiente laboral ou domiciliar.

A realização do teste Swab nasal é indicada quando há presença de sinais ou sintomas compatíveis com Covid-19, além dos assintomáticos que tiveram contato com alguém que positivaram para a doença. As vantagens do teste rápido são o tempo reduzido para termos o resultado e o custo mais baixo em relação a outros exames laboratoriais. O SESI ressalta que o teste deve fazer parte do diagnóstico médico juntamente com a avaliação clínica do paciente.

Serviço

Teste rápido Swab nas clínica do Sesi Ceará

Valor: R$ 49

Colaboradores do Sistema FIEC têm 30% de desconto.

Trabalhadores da indústria e seus dependentes têm até 20% de desconto.

Agendamento pessoa física: 85 4009.6300 Fortaleza e Maracanaú; 88 2101.8400 Juazeiro do Norte; 88 3677.8200 Sobral. Locais para realização dos testes: SESI Clínicas Parangaba, Centro, Maracanaú, Sobral e Juazeiro.

Para pessoa jurídica: acessar o portal Sistema Sesi Saúde (SSS)

